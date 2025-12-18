Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de RTVE

Chenoa y Estopa serán los nuevos encargados de presentar las Campanadas de RTVE. Los artistas son los encargados de sustituir a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que en un principio iban a despedir el año y dar comienzo al 2026 desde la Puerta del Sol. Sin embargo, un revés de salud del popular humorista, ha supuesto que tanto él como su mujer, sean baja en esta noche que tanto esperaban.

Chenoa y Estopa, la apuesta de RTVE

RTVE ya ha despejado el gran misterio que rodeaba sus Campanadas tras la renuncia de Andreu Buenafuente por motivos de salud. Finalmente, Chenoa y el dúo Estopa (David y José Muñoz) serán los encargados de despedir el año desde la Puerta del Sol de Madrid el próximo 31 de diciembre, tal y como confirmó la corporación pública la noche del 18 de diciembre a las 21:00 horas, coincidiendo con el arranque del Telediario 2.

El anuncio se realizó con una puesta en escena especial en el centro de Madrid, donde los rostros de los presentadores aparecieron proyectados en las pantallas de la Plaza de Callao, subrayando la relevancia de una de las citas televisivas más importantes del año.

Chenoa en la presentación de un programa en TVE. (Foto: Gtres)

El trío asume ahora el desafío de recoger el testigo de David Broncano y Lalachus, que el año pasado devolvieron el liderazgo a la pública con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota, sumando todas las cadenas de RTVE, tras tres años de dominio de Antena 3.

Para Chenoa, la cita culmina un año especialmente exitoso. En 2025 se ha consolidado como presentadora gracias a formatos como The Floor y Dog House en TVE, además de Operación Triunfo en Prime Video. No es, además, su primera experiencia dando las uvas: ya lo hizo en 2015 en TV3 junto a Àngel Llàcer, y ha capitaneado galas de Nochevieja en La 1 en 2021 y 2023. A ello se suma que OT cumplirá 25 años, una efeméride muy ligada a su trayectoria personal.

El motivo de la ausencia de Buenafuente

Días después del anuncio de su puesta en escena en la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol, Buenafuente aparecía en redes sociales para explicar la razón por la que finalmente no daría comienzo al nuevo año de la mano de su mujer, Silvia Abril, en las Campanadas de RTVE.

«Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común en una sociedad como esta, pues poco acelerada… y, en mi caso, con trabajos que yo mismo me originé en radio, cine, televisión, teatro…», comenzó diciendo con un guiño inclusive a las Campanadas. «Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo que tenía que parar y así lo hice. Quiero agradecer a todos los profesionales que me están ayudando y a toda la gente que me rodea y que me está dando un cariño increíble. Que sepáis que cada gotita de ese cariño es una vitamina y el respeto también por la situación. Es muy emocionante comprobar que esto ya es muy común y todos hemos aprendido un poquito a sobrellevarlo, el que lo sufre y el que asiste al que lo sufre», añadió.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las próximas Campanadas. (Foto: RTVE)

Finalmente, el popular humorista y presentador se refería directamente a su renuncia a las Campanadas, pese a que era una oportunidad que tanto había deseado: «Esto es un poco lento. Si queremos hacerlo bien, va a llevar un poquito más de tiempo y no creo que tenga que acelerar mi recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y, por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril. Quería decíroslo yo en este contexto de recuperación. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien, hay que estar en la senda, en el camino, en el avance y en la serenidad para volver a hacer lo que me gusta (…). Desde aquí muchísimas gracias a Televisión Española por el apoyo desde el primer minuto. No es fácil parar una maquinaria de entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado, así quiero decirlo y eso es muy importante».