Gabriela Guillén da un paso atrás en su guerra con Bertín Osborne: "Me gustaría tener un acercamiento"

En menos de 24 horas, el hijo que tienen en común Gabriela Guillén y Bertín Osborne soplará las velas de su segundo cumpleaños. Una fecha que, sin duda, es especial para toda la familia, pero que en esta ocasión ha quedado empañada por la nueva ilusión sentimental de su padre. Y es que tal y como se reveló en el programa Fiesta, el presentador estaría de nuevo enamorado gracias a una joven brasileña de 28 años llamada Sofía.

Como no podía ser de otra manera, la reacción más esperada a la noticia era la de Gabriela, la cual aseguró en un primer momento que se alegraba por él, pero que era una cuestión que «le era completamente indiferente». Han pasado varias horas desde entonces y ahora, la empresaria ha decidido sentarse en el plató de El tiempo justo, donde ha hablado más detalladamente acerca de la relación que mantiene a día de hoy con Bertín.

Gabriela Guillén en 'El tiempo justo'.

«Yo creo que nuestra relación ha sido una montaña rusa. Hay veces que estamos bien y otras mal. Pero ahora siempre hablamos por teléfono. Principalmente por WhatsApp. Alguna llamada también, pero en físico no nos vemos», comenzaba a decir. «Por mi parte, yo creo que lo he hecho lo mejor que he podido. Y él, dentro de las circunstancias, también ha estado. Esto ha sido una bomba en la vida de todos, y lo hemos abordado como hemos podido. Pero ahora creo que estamos en un punto muy bueno», añadía.

Gabriela continuaba expresando que para ella lo más importante es que su hijo el día de mañana sepa quién es su padre, así como también señalaba que le gustaría que se vieran más y existiera una relación más ágil entre ellos. En cuanto a si Bertín ha felicitado al pequeño por su cumpleaños, la de Paraguay ha revelado que sí, pero que, por ahora, no había recibido ningún regalo por su parte. En ese momento, los colaboradores comentaban a la entrevistada que daba la sensación de que se conformaba con lo poco que le daba Bertín y era entonces cuando esta contestaba de una manera tajante. «Yo me conformo con mi hijo. Con el amor que yo le doy a él. Y si él se lo quiere perder, es asunto suyo. Yo no lo disculpo y tampoco es que me conforme con llamadas. Yo creo que él lo tiene que hacer si le nace. Yo no le puedo obligar. Es un hombre mayor que sabe lo que hace», decía.

Aprovechando su visita al programa, Gabriela también ha señalado que han llegado a un acuerdo que se encuentra en proceso de firma, pero que en él, a pesar de los rumores que han surgido al respecto, no existe ninguna cláusula que diga que si Bertín se quiere llevar al niño, tiene que ir Gabriela con ellos. «No hay ningún problema en que se lo lleve. Yo encantada. No le pondría ninguna pega […] Yo siempre voy a velar por los intereses de nuestro hijo. […] También él tuvo unos problemas económicos por los que se ha retrasado un poco el tema de la manutención. Lo hemos hablado y yo lo he entendido», desvelaba.

Sobre si está dispuesta a que las hijas de Bertín conozcan a David, Gabriela ha comentado que no tiene ningún problema y que «las puertas las tienen abiertas». No obstante, ha dejado claro que no le corresponde a ella dar ese paso porque «ya ha dado muchas facilidades a la familia» y considera que «el interés tiene que ser por la otra parte».

Gabriela Guillén en 'El tiempo justo'.

Para terminar, Gabriela tampoco ha tenido reparo en recordar la relación sentimental que mantuvo con el cantante en un pasado. La empresaria ha confesado que le dijo te quiero muchas veces y que no tiene duda de que estuvo ilusionado con ella. «En la intimidad me dio mi espacio y mi lugar como mujer y como su pareja. Fue muy cariñoso. […] A día de hoy, no creo que sienta nada por él. No me da igual porque es el padre de mi hijo, le tengo mucho cariño y lo quiero. Y por supuesto me gustaría tener un acercamiento, pero como dos personas separadas que velan por el bien de su hijo», concluía.