Soy peluquera experta y ésta es la razón por la que tus canas amarillean: te cuento como puedes evitarlo

Las canas forman parte de un proceso natural del envejecimiento capilar que, con el paso del tiempo, afecta a la mayoría de las personas. Sin embargo, más allá de su aparición, muchas personas se sorprenden al observar que el cabello blanco o gris adquiere un tono amarillento poco favorecedor. Este cambio cromático no siempre está relacionado con la edad ni con una mala higiene, sino con una combinación de factores externos e internos que alteran la estructura del pelo canoso. Comprender por qué ocurre es el primer paso para prevenirlo y tratarlo adecuadamente. ¿Por qué tus canas amarillean?

Aunque solemos asociar el color amarillo de las canas a un descuido estético, la realidad es bastante más compleja. El cabello sin melanina se vuelve más poroso y vulnerable, lo que lo expone con mayor facilidad a agresiones ambientales, químicas y cosméticas. A ello se suman hábitos cotidianos, productos inadecuados y factores fisiológicos que influyen directamente en su tonalidad. Diversos estudios dermatológicos y capilares, como los publicados por L’Oreal Professionnel, han analizado este fenómeno, señalando que el amarillamiento de las canas responde a causas múltiples que conviene identificar para mantener un cabello blanco luminoso y saludable.

La ausencia de melanina y la fragilidad del cabello: factores de que tus canas amarillean

La principal característica de las canas es la pérdida de melanina, el pigmento responsable del color natural del cabello. Según la Clínica Dermatológica Internacional, esta ausencia no solo afecta al tono, sino también a la estructura de la fibra capilar, que se vuelve más seca, áspera y porosa. Al no contar con protección pigmentaria, el cabello blanco absorbe con mayor facilidad sustancias del entorno, lo que favorece la aparición de tonos amarillos.

Esta fragilidad estructural explica por qué las canas reaccionan de forma diferente al resto del cabello frente a la contaminación, la radiación solar o los residuos de productos cosméticos. La fibra capilar pierde capacidad de defensa y cualquier agente externo puede modificar su color original.

La exposición al sol y la oxidación

Uno de los factores más destacados de que tus canas amarillean es la exposición prolongada al sol. La radiación ultravioleta provoca procesos de oxidación en la queratina del cabello, generando reflejos amarillentos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la radiación UV no solo afecta a la piel, sino también a las estructuras capilares, especialmente cuando carecen de melanina protectora.

El cabello canoso, al no filtrar la radiación solar, sufre una degradación más rápida de sus proteínas, lo que altera su color y textura. Por eso, las canas suelen amarillear más en verano o en personas que pasan mucho tiempo al aire libre sin protección capilar.

El uso de productos inadecuados

El empleo de champús, acondicionadores o mascarillas no formulados para cabello blanco es otra causa frecuente del tono amarillento. Muchos productos contienen sulfatos, siliconas o residuos minerales que se acumulan en la fibra capilar. En el cabello canoso, estos restos se adhieren con mayor facilidad y modifican el color.

Además, el abuso de herramientas térmicas como secadores o planchas puede intensificar este efecto. El calor excesivo altera la estructura del cabello y favorece reacciones químicas que acentúan los reflejos amarillos, especialmente cuando no se utilizan protectores térmicos adecuados.

La contaminación ambiental

La polución urbana también juega un papel importante. Partículas contaminantes, humo y gases se depositan sobre el cabello y reaccionan con la queratina oxidada. Según estudios del Instituto del Pelo, estas partículas se fijan con más intensidad en el cabello blanco, provocando un oscurecimiento progresivo y tonos amarillentos difíciles de eliminar con el lavado habitual.

Este fenómeno es más común en personas que viven en grandes ciudades o en entornos industriales, donde la carga contaminante del aire es mayor y constante.

El agua y los minerales

La calidad del agua influye directamente en el aspecto de las canas. El agua dura, rica en minerales como el calcio o el hierro, deja residuos que se adhieren al cabello. En el pelo canoso, estos minerales generan un efecto óptico amarillento que se va intensificando con el tiempo.

Diversas asociaciones europeas de dermatología capilar, como es el caso de Ecohair, señalan que este problema es especialmente frecuente en zonas donde el agua no está debidamente tratada, y recomiendan el uso de productos quelantes o filtros específicos.

Hábitos y factores internos

Por último, ciertos hábitos personales pueden contribuir al amarillamiento de las canas. El tabaco, por ejemplo, libera nicotina y alquitrán que se adhieren al cabello y alteran su color.

Asimismo, desequilibrios nutricionales, variaciones en algunas hormonas, como las que detalla la publicación de Instagram de Regenera Centro Capilar, o determinados medicamentos pueden modificar la composición del cabello y su respuesta frente a agentes externos.

Aunque no siempre es posible evitar estos factores, conocerlos permite adoptar estrategias preventivas. El uso de productos específicos, la protección solar capilar y una rutina de cuidado adaptada son claves para mantener las canas blancas, brillantes y con un tono uniforme.