De Lucas Martínez-Almeida a Isai Pedroche: los nacimientos que han endulzado la vida de los famosos este 2025

Este 2025 son numerosos los famosos que se han convertido en padres; bien dando la bienvenida a su primer hijo, o ampliando la familia. Así, a continuación hacemos un repaso por algunos de los nacimientos más especiales de este año. Desde Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, quienes han dado la bienvenida a su segundo hijo en común, Isai; hasta José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, que se han convertido en padres de su primer hijo.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han multiplicado este año el amor que sentían por la pequeña Laia, y es que en julio daban la bienvenida a su segundo hijo: Isai. Una noticia que comunicaban a través de sus redes mediante un emotivo post en la que mostraban las manos de los cuatro miembros de la familia unidas. «Pues sí, el amor se multiplica. ¡Bienvenido, Isai Pedroche Muñoz!», escribían emocionados.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

El alcalde de Madrid y su esposa atraviesan uno de los momentos más dulces y especiales de su vida tras haber dado la bienvenida a su primer hijo en común. Un pequeño al que han llamado Lucas, y que llegaba al mundo este pasado 3 de julio. Un niño que el orgulloso papá define como «buenísimo». «Los pañales los cambio por el lado correcto, no le atraganto con los biberones…», presumía satisfecho por sus logros.

Sin embargo, lo que todavía se le resiste es poder plegar el carrito para meterlo en el coche. «Eso está diseñado para poner a prueba los nervios de los padres», bromeaba al respecto. «La gente se para a mirar qué hace el alcalde peleándose con un carro. Peleando y perdiendo», argumentaba. Sin embargo, la experiencia que han tenido es tan buena que no duda en que «el segundo va a caer, eso seguro».

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart Un año después del nacimiento de su primer hijo, este verano Carlos Fitz-James y Belén Corsini recibían emocionados la llegada de Fadrique, un pequeño cuyo nombre estaría muy ligado a su linaje y que no se utilizaba desde el S. XVI. Un bebé que acerca a sus padres un poco más a ese sueño tan especial que siempre han tenido, que no es otro que el de formar una familia numerosa. «He tenido la suerte de vivir en una casa con muchos hermanos y me gustaría que mis hijos pudieran tener lo mismo», explicaba Corsini. Matías Prats Jr. y Claudia Collado La pareja de periodistas despedirá el año con el pequeño Matías en brazos. Un bebé muy deseado y que se ha convertido en el centro de su vida. «Es muy bueno y duerme mucho», habría compartido Collado con sus compañeros de Telecinco.

Rita Maestre

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento se convertía en madre de su segunda hija este pasado 30 de agosto. «Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz», escribía emocionada en sus redes sociales. «Gracias al Hospital 12 de Octubre y a sus magníficas matronas, ginecólogas, anestesiólogas, técnicas de cuidados auxiliares de enfermería y celadoras», detallaba. «PD: Pregunta para quienes también nacisteis en agosto, ¿cómo se resuelve lo de los cumples?»

Hace tres años, la política y su pareja, Manuel Guedán, se estrenaban en la paternidad y tenían a su primera niña, con lo que la llegada de esta pequeña no ha hecho más que aumentar su felicidad.

Sol Macaluso

La periodista y su pareja, Gennaro Arrichiello, también se han llevado una gran alegría este 2025 con el nacimiento de la pequeña Bella, su primera hija. Tras haber sufrido dos pérdidas, Macaluso definía su maternidad como un «verdadero milagro».

«Bienvenida, amor de nuestra vida. Te estábamos esperando desde hace tiempo. El mundo ahora es mucho más lindo porque vos estás en él», anunciaba emocionada en redes sociales, junto a varias imágenes tomadas en el hospital durante el parto.