Así era Montealto en tiempos de Rocío Jurado y antes de la reforma

Durante 20 años, Montealto fue testigo de algunos de los mejores momentos en la vida de Rocío Jurado. De hecho, fue en esta misma propiedad donde la artista fallecía en 2006. Aunque, lamentablemente, hoy en día queda muy poco de aquella vivienda que todos recordamos, sobre todo desde que la familia la puso a la venta en 2008. Poco después, el banco que se la adjudicó pasaba a sacarla a subasta en 2017. Y, tras haberla sometido a una reforma integral, ahora vuelve a estar a la venta por nada menos que 12 millones de euros.

Exterior de la casa de Rocío Jurado. (Foto: Idealista)

Ubicado en la exclusiva urbanización de La Moraleja, este chalet de 940 metros cuadrados cuenta con seis dormitorios y ocho baños. Una propiedad de la que los Mohedano se desvinculaban hace ya 14 años por expreso deseo de Jurado, quien no quiso que ningún miembro de la familia se quedara con la casa. ¿El motivo? No quería que eso diese lugar a un conflicto dentro de la familia. Levantada en 1981, a día de hoy la mansión tan solo conserva el muro de piedra exterior de su estructura original. Ya que, por otro lado, el interior se ha modernizado por completo.

Rocío Jurado y Ortega Cano en su casa. (Foto: Gtres)

La transformación que ha sufrido Montealto, el hogar de Rocío Jurado

Un cambio que ha impactado incluso a la propia Gloria Camila, hija de «la más grande» y que no pudo evitar emocionarse en el plató de El tiempo justo al ver la transformación que ha sufrido la casa en la que pasó buena parte de su infancia. De hecho, poco queda de aquel porche en le que Rocío Jurado presentó a sus dos hijos pequeños cuando llegaron a España. Mismo lugar donde, años más tarde, comunicaría la triste noticia de su enfermedad. Al igual que ocurre con la zona de la piscina, que ahora luce líneas rectas con un moderno cenador de obra.

Al igual que el salón, que ya ha dejado de ser una zona repleta de recuerdos e imágenes, para dar paso a un entorno mucho más diáfano, con chimenea, sofás de gran tamaño y una mesa baja de diseño cuadrado en el centro. En definitiva, la decoración predominante en la actualidad es la nórdica, con espacios abiertos y minimalistas.

Interior de la casa de Rocío Jurado. (Foto: Idealista)

En cuanto a la característica escalera en forma de caracol que une las dos plantas, también habría dejado de tener el protagonismo que tuvo en su día. Aunque, sin duda, uno de los cambios más drásticos sigue siendo el que ha sufrido el tablao flamenco, donde actualmente hay un cine. Este era uno de los rincones favoritos de la artista, a la que le encantaba reunir a su familia y pasar allí festividades como la Nochebuena. Mientras que, en el sótano, sigue contando con una piscina cubierta y gimnasio, donde la iluminación led capta toda la atención, creando un espacio realmente acogedor.

«Es un cambio heavy», comentó al respecto la hija de Ortega Cano, incapaz de contener la emoción. De hecho, en Idealista podemos ver imágenes que reflejan a la perfección cómo es el antes y el después de la vivienda.