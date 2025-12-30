George y Amal Clooney obtienen junto a sus gemelos la ciudadanía francesa

George y Amal Clooney han obtenido la ciudadanía francesa junto a sus dos hijos, los pequeños Alexander y Ella. Una importante victoria para la pareja, quien procura protegerles al máximo y les han mantenido en todo momento alejados del foco mediático. Es más, ellos ya han manifestado públicamente su intención de criar a los dos niños muy lejos del entorno de Hollywood.

Pese a que la pareja cuenta con varias propiedades distribuidas por todo el mundo; incluyendo Inglaterra, Italia o Kentucky, cerca de la familia de él, su residencia principal es una granja en Francia. Se trata de una finca vinícola ubicada en Brignoles, Provenza, donde llevan un estilo de vida muy tranquilo y alejado del brillo de la fama.

Los Clooney juntos en un evento. (Foto: Gtres)

La vida rural de los Clooney muy lejos de Hollywood

«Al crecer en Kentucky, lo único que quería era escapar de una granja, escapar de esa vida», declaraba hace un tiempo Clooney en el New York Times. Sin embargo, parece que con el paso de los años el famoso actor ha vuelto a ese entorno. «Ahora me encuentro de nuevo en esa vida. Conduzco un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad para una vida normal». Un estilo de vida que procuran inculcarles a los pequeños Alexander y Ella, de 8 años.

George y Amal Clooney durante el 63 Festival de Cine de Nueva York. (Foto: Gtres)

Además, esta no es la primera vez que el actor y la abogada humanitaria británico-libanesa se pronuncian públicamente al respecto. «Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood», sostiene George Clooney. «Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa un bledo». Sobre todo porque no quiere que los niños «anden por ahí preocupados por los paparazzi». Y no solo eso, sino que buscan evitar que «los comparen con los hijos famosos de otros», dijo.

George Clooney y sus hijos ya tienen la ciudadanía francesa

De esa forma, en su nuevo país adoptivo tienen la garantía de que los niños pueden crecer en un entorno más tranquilo y relajado. Si bien en 2021 ya tomaron medidas al respecto instando a los medios a no mostrar los rostros de sus hijos por seguridad. Y no solo eso, sino que en Francia cuentan con estrictas leyes de protección de la privacidad. De hecho, allí es completamente ilegal fotografiar a alguien en un lugar privado o revelar información personal como su domicilio o número de teléfono.

George y Amal Clooney durante ‘The Albies Awards’. (Foto: Gtres)

Una situación que llega hasta tal punto, que el personal de seguridad o el asistente de la celebridad puede tomar una foto o un video de los paparazzi en caso de que ellos intenten fotografiar o molesten a una celebridad en su tiempo personal. Una imagen que posteriormente se envía al abogado de dicha celebridad, quien puede solicitar daños civiles en caso de ese contenido sea publicado. Una medida que ha disuadido a la prensa de tomar imágenes de famosos en público.