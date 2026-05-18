‘Las mercenarias’: Lionsgate ya trabaja en una versión femenina de la saga de acción de Stallone

A finales de la pasada década, Hollywood vivió una tendencia que tenía como objetivo la búsqueda de un punto de inflexión en la representación igualitaria de la gran pantalla. Por ello, y fruto de su nulo riesgo comercial, en vez de apostar por nuevas historias protagonizadas por mujeres, los estudios pensaron que reconvertir franquicias hegemónicas masculinas al lado femenino daría como resultado una aprobación general, tanto por parte de la prensa especializada como del público. Los fracasos económicos y críticos de Las Cazafantasmas (2016) y Ocean’s 8 (2018) demostraron lo contrario, pero ahora Lionsgate volverá a intentar ese gender-swap (intercambio de género) con Las mercenarias, el próximo spin-off de la saga de acción de Sylvester Stallone.

El desarrollo del proyecto fue confirmado por Eclectic Pictures y Hollywood Ventures Group, dentro del marco del Festival de Cannes. De momento, sabemos muy poco de la cinta, más allá de que el título será directamente el de The Expendabelles («Las prescindibles» si nos atenemos a una traducción literal). La idea de afrontar un producto derivado de la IP original resulta a estas alturas un tanto extraña. Por un lado, por la demostración de la poca solvencia económica de este tipo de apuestas. Por otro lado, por el actual estado de una licencia comercial en claro detrimento, cuya última entrega supuso una severa debacle comercial para la major.

Los mercen4rios (2024) fue dilapidada por la crítica y, para colmo, sólo recaudó 51 millones de dólares con un presupuesto de 100 millones. Tras acumular una serie de héroes de acción en el reparto de sus cuatro entregas, como el propio Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Arnold Schwarzenegger o Jet Li, en esta ocasión el elenco del siguiente capítulo se centrará única y exclusivamente en actrices y personajes femeninos.

‘Las mercenarias’: «Reinventar la propiedad a una escala cinematográfica mucho mayor»

THR fue uno de los primeros medios en informar de la noticia, recogiendo las declaraciones de Heidi Jo Markel, la productora encargada de desarrollar este «salto femenino» de la propiedad intelectual:

«Estamos encantados de traer Expendabelles junto a Hollywood Ventures Group, que comparten nuestra pasión por reinventar esta propiedad a una escala cinematográfica mucho mayor (…) Creemos que ha llegado el momento de introducir una audaz nueva generación de operativos de élite en este universo».

La película se situará a finales de los 90, durante un proceso de incertidumbre geopolítica y la llegada de los 2000. Aunque todavía no existe una sinopsis oficial debido a su temprana fase de preproducción.

¿Quién aparecerá en el elenco femenino?

Teniendo en cuenta la selección de casting que tradicionalmente ha tenido la franquicia, Las mercenarias podría configurar un reparto estelar que combinase nombres notorios de la industria con estrellas olvidadas. Eso sí, todas ellas deberían estar vinculadas de alguna forma con el cine de acción.

Todavía no existe un elenco oficial, pero nuestras apuestas van hacia perfiles como Linda Hamilton, Sigourney Weaver, Gina Carano, Uma Thurman, Milla Jovovich o Megan Fox, quien ya apareció en la última entrega y que podría funcionar como nexo de unión con la saga principal.