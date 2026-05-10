El último tráiler de la serie ‘El cabo del miedo’ nos muestra a un Javier Bardem totalmente desatado

La cartelera estival va a estar cargada de grandes y esperadas superproducciones, pero la pequeña pantalla también va a incorporar algún que otro serial ambicioso a las plataformas de vídeo bajo demanda el próximo verano. Ahí está la superheroica Lanterns de HBO Max o Blade Runner 2099. Sin embargo, el mayor reclamo se centra en la que podría ser una de las mejores interpretaciones recientes en el mundo de las series: El cabo del miedo ya huele a Emmy para Javier Bardem.

Partiendo de la novela homónima de John MacDonald y rehuyendo las interpretaciones encarnadas por Robert Mitchum y Robert De Niro, esta versión de El cabo del miedo con Bardem como el expresidiario Max Caddy llegará a la plataforma de Apple TV a partir del próximo 5 de junio. Más allá de sus leves diferencias, todas las adaptaciones del material de MacDonald parten del tono de thriller psicológico y ponen el foco en el acoso y depredación vengativa del resentido villano. Aunque en el presente salto televisivo creado por Nick Antosca (Nuevo sabor a cereza), el grado de terror y locura parece haber redoblado la apuesta, siendo el último tráiler promocional un preámbulo de la incertidumbre y la paranoia de una pareja protagonista que, desde luego, no es inocente del todo.

Tráiler de ‘El cabo del miedo’: la risa de Bardem se nos va a quedar grabada

Out of prison, and out for revenge.#CapeFear premieres June 5 on Apple TV. pic.twitter.com/77c8PZ5X7N — Apple TV (@AppleTV) May 7, 2026

La miniserie de El cabo del miedo devuelve a Bardem al papel de antagonista que lo consagró en Hollywood. Se llevó el Oscar por No es país para viejos (2007) siendo el psicópata y asesino Anton Chigurh; conquistó la taquilla dando vida al mejor villano de 007 en Skyfall (2012) y se alistó en la piratería persiguiendo sin descanso a Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017).

Ahora, el reto de asumir la herencia de un personaje encarnado por actores tan legendarios podría llevarle a lograr alzarse con el Emmy. Uno de los pocos galardones que le faltan en un currículum fílmico internacional encumbrado en múltiples festivales y certámenes.

El cabo del miedo cuenta con la presencia protagónica y carismática de Bardem, pero el español no es la única estrella del reparto. Amy Adams y Patrick Wilson encarnan a la pareja de abogados protagonistas, Anna y Tom Bowden. Tras ellos, el elenco secundario se completa con CCH Pounder (Cara a Cara), Anna Baryshnikov (Sangre en los labios), Jamie Hector (The Wire), Clara Wong (La hija de Dios), Ron Perlman (Hellboy) y Ted Levine (El silencio de los corderos), entre otros.

La serie está producida por Universal Pictures y por Steven Spielberg y Martin Scorsese.

¿De qué trata la historia?

El cabo del miedo reimaginará la historia clásica como una pesadilla paranoica, donde un feliz matrimonio de abogados verá cómo su vida comienza a desmoronarse cuando Max Cady, un asesino al que enviaron a la cárcel, sale en libertad y busca venganza, acechando a los Bowden y a su familia.

El último adelanto nos presenta un relato repleto de luces y sombras, otorgando una prioridad casi hipnótica al color verde, presente en los ojos de Caddy y en los de Anna Bowden. Una representación cromática que ofrece un aura sobrenatural al villano y nos advierte de las aristas de culpabilidad de la pareja de abogados. La tensión irá creciendo con cada capítulo, encaminándonos hacia una espiral de violencia psicótica de 10 episodios y ayudando a que el desarrollo dramático de los personajes sea más extenso.