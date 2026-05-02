Siete plantas que bloquean las vistas del vecino mejor que una valla

A la hora de elegir las mejores plantas para el jardín recomienda comenzar con especies acordes al nivel de conocimiento y al tiempo disponible. No todas las plantas se adaptan igual de bien a cualquier entorno, por lo que la selección inicial resulta clave. Las especies más sencillas pueden ofrecer buenos resultados sin grandes complicaciones. Asimismo, se debe valorar el espacio donde se ubicará la planta, teniendo en cuenta la luz, la humedad y la temperatura.

Por otro lado, el riego debe realizarse con moderación, evitando tanto el exceso como la escasez de agua; cada especie presenta necesidades específicas que deben respetarse. Los jardineros también insisten en la importancia de la limpieza regular de las hojas, que contribuye al buen funcionamiento de la fotosíntesis, ya que la acumulación de polvo puede dificultar el proceso y afectar al desarrollo general de la planta.

7 plantas para tener privacidad

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Si quieres privacidad en el jardín sin recurrir a muros o vallas, existen varias plantas de crecimiento rápido que pueden crear pantallas naturales densas y estéticas en poco tiempo. Una de las más utilizadas es el laurel, que forma setos compactos con hojas verdes y brillantes durante todo el año. Su crecimiento es rápido y puede alcanzar alturas considerables si no se poda, aunque normalmente se mantiene en torno a los tres metros.

La fotinia roja es otra opción muy popular por su atractivo follaje rojizo en primavera, que con el tiempo se transforma en tonos verdes intensos. Además de su valor ornamental, es fácil de moldear y permite crear setos formales o más libres, manteniendo siempre una buena cobertura visual en alturas medias.

El evónimo japonés destaca por su carácter compacto y su facilidad de mantenimiento. Es ideal para espacios reducidos, ya que crece de forma ordenada y densa, aportando una barrera visual eficaz sin necesidad de grandes cuidados. Sus variedades en diferentes tonalidades también añaden un toque decorativo al jardín.

El pittosporum, también conocido como azahar de China, es apreciado en diseños más modernos por su textura suave y su aspecto elegante. Aporta estructura sin resultar pesado visualmente, y funciona bien como pantalla verde en jardines contemporáneos donde se busca privacidad sin perder ligereza estética.

El bambú enano fargesia, un tipo de bambú no invasivo, ofrece un efecto más dinámico gracias a sus tallos y hojas que se mueven con el viento. Crece en matas controladas, por lo que no invade otras zonas, y forma barreras densas que funcionan muy bien en patios o jardines urbanos.

El ciprés de Leyland es un seto con un crecimiento muy vigoroso que puede generar una «pantalla» completa en poco tiempo. Sin embargo, requiere mantenimiento constante para evitar que pierda forma y se vuelva demasiado voluminoso.

Por último, la tuya gigante verde combina rapidez de crecimiento con resistencia y bajo mantenimiento. Puede alcanzar grandes alturas y forma una barrera vegetal muy compacta, ideal para quienes buscan privacidad duradera con poco esfuerzo una vez establecida.

Cuidados básicos

Cuidar las plantas requiere conocer sus necesidades básicas y mantener una rutina sencilla pero constante. El primer paso es identificar si son de interior o exterior, ya que cada tipo necesita condiciones distintas de luz, temperatura y humedad. Un riego adecuado es fundamental: es mejor regar en pequeñas cantidades y con frecuencia moderada que en exceso, evitando siempre el encharcamiento de las raíces.

También es importante comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar, ya sea con un dedo o un medidor específico. La luz debe ser abundante pero, en muchos casos, indirecta para evitar que las hojas se quemen. Además, hay que proteger las plantas del frío extremo y del calor excesivo, adaptando su ubicación según la estación.

El sustrato debe ser ligero y con buen drenaje, y las macetas siempre deben tener agujeros para evitar acumulación de agua. La fertilización regular en épocas de crecimiento ayuda a mantenerlas sanas, aportando nutrientes que el suelo pierde con el tiempo. Por último, la poda de hojas o tallos secos favorece un crecimiento más fuerte y equilibrado.