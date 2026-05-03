La riqueza que generan los inmigrantes se va de España: las remesas se disparan hasta los 12.207 millones en el último año registrado, es decir, el 2025. Esto implica un aumento del 21% en los últimos 4 años, ya que en 2022 los extranjeros enviaron 10.058 millones a familiares que viven en sus países de origen.

El Banco de España da a conocer los pagos de remesas de trabajadores en la Balanza de Pagos. Es decir, según esta entidad, son «las transferencias que los inmigrantes que viven en España envían a sus familiares en los países de origen para cubrir gastos de alimentación, salud o educación».

Este cálculo se realiza a través de la información que aportan las entidades conocidas como «remesadoras», además de una estimación de las transferencias que puedan tener lugar por «otros canales». Posteriormente, el organismo encabezado por José Luis Escrivá, ex ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, chequea estos datos con los principales países de contrapartida.

Según los datos dados a conocer por el Banco de España, el total mundial de remesas de inmigrantes que viven en España ha alcanzado los 12.207 millones. La mayoría de estas transferencias se dirigen a América. Concretamente, el país con más ingresos de este tipo es Colombia, con 2.022 millones recibidos a base de remesas. El segundo es Marruecos, con 1.589 millones y, en tercer lugar, Ecuador, con 986 millones.

La cifra ha ido incrementándose progresivamente en el último decenio, a excepción del año del Covid. En 2015, se registraron 6.144 millones en remesas (1 millón a Oceanía, 1.025 millones a Europa, 558 millones a Asia, 901 millones a África, 3.659 millones en América). Es decir, que en una década prácticamente se han duplicado.

Casi un 1% del PIB

El Gobierno informó de estas cifras a través de una respuesta por escrito tras una pregunta de varios diputados de Vox sobre la cantidad de dinero que ha sido enviada en remesas desde España.

Entonces, aún con cifras del 2024, se indicó que «Colombia, Marruecos, Ecuador, República Dominicana y Perú son los principales países de destino de las transferencias y suponen algo más del 50% del total de las enviadas».

El Ejecutivo destacaba que los pagos de remesas registrados en la Balanza de Pagos supusieron cerca de un 0,7% del PIB en 2024. La cifra actual, teniendo en cuenta el crecimiento del PIB en 2025 y el de las remesas en ese mismo ejercicio, implica que este tipo de transferencias representan un 0,72% del PIB.

Todo ello mientras el Gobierno asegura que la «prosperidad» de España «está unida a la aportación de los extranjeros». La portavoz del Ejecutivo detalló el mismo día que se aprobó definitivamente la regularización masiva de más de 800.000 extranjeros en situación administrativa irregular que «el 43% del empleo creado corresponde a trabajadores extranjeros».

La Administración socialista ha puesto en marcha la legalización de los extranjeros en esa situación administrativa, lo que afectaría a aquellos extranjeros en situación irregular que pudieran demostrar su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Sánchez también la justificó a través de una carta compartida en sus redes sociales asegurando que «la economía española es hoy la que más crece en Europa y la que más oportunidades de empleo crea» gracias al «dinamismo de las personas migrantes». Algo que, según el presidente, redundará positivamente en «quienes vienen de fuera y para quienes nacieron aquí».