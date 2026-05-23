El tiempo está loco y la AEMET avisa: además de calor llegan fuertes tormentas con granizo y viento a estas zonas de Castilla y León

Además de calor llegan fuertes tormentas con granizo y viento a estas zonas de Castilla y León. El tiempo parece que se vuelve loco y mientras media España se prepara para una ola de calor que puede cambiarlo todo, una parte del territorio mira al cielo ante unas tormentas que pueden ser más propias de un otoño o de unos días de inestabilidad que ponen los pelos de punta.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar marcando unas jornadas en las que cada detalle cuenta. El tiempo puede ser muy diferente, dependiendo del lugar en el que estamos y en un momento en el que tendremos que ver llegar determinados cambios, tocará saber qué es lo que puede pasar en breve en un territorio que vivirá las dos caras de la moneda, llega viento con granizo en estas zonas de Castilla y León.

Avisa la AEMET de que el tiempo está loco

El tiempo está loca, el aviso de la AEMET que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una situación que, sin duda alguna, será la que nos afectará en unos días cargados de actividad.

Este fin de semana que será para muchos la llegada de un buen tiempo que irá en aumento por momentos. Con muchas ganas de verano, lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Un cambio de ciclo que puede ser esencial y que puede ser el que nos haga pensar en estos días.

La AEMET se convierte en un protagonista importante que puede convertirse en un detalle que hasta la fecha no sabíamos. Estos días en los que realmente tendremos que empezar a ver llegar un cambio que, podría acabar siendo el que nos hará ver esta zona que puede convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Un aviso que puede ser el tiempo que puede acabar siendo esencial.

Llegan fuertes tormentas y granizo en estas zonas de Castilla y León

Estas zonas de Castilla y León estarán pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves en unos días de fin de semana en el que muchos miran al cielo para hacer posible sus planes. Estaremos a merced de un giro radical que podría acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista y que puede ser esencial que estemos preparados para afrontar determinadas situaciones. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta advertencia para Castilla y León: «Intervalos nubosos o poco nuboso, con nubosidad de evolución, con chubascos dispersos con tormenta, preferentemente por la tarde, pero sin descartarlos en otras horas del día, menos probables por el sureste, algunos fuertes y con granizo. temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en descenso en el oeste y sin cambios en el este. Viento del este o variable, flojo con intervalos de moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas dispersos, algunos fuertes».

Lo que nos estará esperando es un cambio importante que puede ser clave para el resto del país, con unas temperaturas que sorprenderán: «Se prevé que se mantenga un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. No obstante la presencia de una dana inestabilizará el noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos con tormenta que desde primeras horas afectarán de forma aislada a Galicia y Asturias, intensificándose y extendiéndose por la tarde a Cantabria y Castilla y León, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo y rachas muy fuertes de viento en las citadas comunidades del cuadrante noroeste. También dejará nubosidad de evolución en otros entornos de montaña del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado. Por otro lado, se prevén intervalos de nubes bajas en Baleares y litorales catalanes, con posibles brumas o nieblas costeras, así como en el norte de las islas Canarias. Calima en Canarias y extremo oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio noroeste peninsular, puntos de Alborán y, de forma localmente notable, en el Cantábrico. Ascensos en Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios predominando los ascensos, que serán más acusados en Canarias. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y en las depresiones del nordeste peninsular, sin descartarlo en las islas Canarias orientales».