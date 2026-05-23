Hoy, en toda la provincia de Zaragoza, se espera un día de cielo despejado o poco nuboso, con algunas nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas se mantendrán elevadas para esta época del año y el viento será flojo, cambiando a dirección sur y este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor radiante y ambiente seco

El cielo se muestra despejado y radiante en Zaragoza, incluso a primera hora de la mañana. Con temperaturas que rondan los 20 grados, se siente una agradable calidez, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta los 36 grados al mediodía, cuando el sol brilla con toda su fuerza. El viento, suave y casi imperceptible, no superará los 8 km/h, ofreciendo una jornada tranquila sin el riesgo de lluvia.

Ya por la tarde, el calor continúa, pero se acompaña de un ambiente seco con humedad que, aunque máxima, se mantiene en niveles cómodos. Con el sol asomando en el horizonte a las 6:37, los zaragozanos disfrutarán de unas 14 horas de luz antes de que el día se despida a las 21:23. Así, el tiempo se presenta ideal para pasear y disfrutar al aire libre en esta espléndida jornada de verano.

Calatayud: cielo gris con inestabilidad y posibles lluvias

La mañana en Calatayud se presenta con un cielo gris plomizo y una sensación de calma que esconde la inestabilidad que se avecina. Asomándose el sol, el termómetro comienza su ascenso, pero esta calma aparente no durará. A medida que avance el día, el viento fuerte comenzará a agitar las nubes, dando paso a posibles lluvias que alterarán la rutina diaria.

El contraste será palpable entre las horas de la mañana y la tarde. Mientras el mercurio se mantenga en niveles confortables, acercándose a los 34 grados, las rachas de viento podrían superar los 30 km/h y la humedad alcanzará su punto máximo del día, creando una sensación térmica agobiante. Es aconsejable no olvidar el paraguas, ya que la inestabilidad podría desatar lluvias inesperadas.

Tarazona: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo durante la mañana se presentará con un cielo algo nublado, pero sin cambios significativos a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en la tarde, con un viento suave que añadirá un ligero frescor.

Es una jornada perfecta para salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y agradable. Aprovecha para dar un paseo por el parque o tomar un café en una terraza, disfrutando de la calma que ofrece el tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET