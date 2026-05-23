Precio de la gasolina hoy 23 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El sábado comienza y aunque este es un día que suele arrancar sin prisas, también es cierto que dado que la jornada es propicia para una escapada, para ir de compras o para visitar a la familia, muchos conductores terminan pasando por la gasolinera casi sin darse cuenta. Y justo ahí aparece la duda sobre cuánto cuesta hoy llenar el depósito y si merece la pena esperar o buscar una opción más barata, por ello es importante estar bien informado sobre el precio de la gasolina hoy 23 de mayo y de que modo puedes localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

En estos últimos días, el precio de la gasolina en Madrid se ha mantenido bastante estable, moviéndose alrededor del 1,5 por litro y que de alguna manera ya se ha convertido en referencia. Aun así, basta con mirar un poco para ver que no todas las estaciones marcan lo mismo, y ahí es donde está la diferencia. Este sábado 23 de mayo no es una excepción, y quien compare puede ahorrar unos cuantos euros sin complicarse demasiado. El contexto internacional sigue influyendo, aunque ahora de forma más suave que hace unas semanas. Tras algunos picos provocados por la tensión en Oriente Medio, el mercado parece haberse calmado, pero eso no significa que los precios hayan vuelto a niveles bajos. Siguen siendo más altos que hace un tiempo, por lo que conviene no repostar a ciegas y echar mano de herramientas como la que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 23 de mayo en Madrid

Si hoy vas a coger el coche, lo más práctico es echar un vistazo rápido antes de salir. La media en Madrid se mantiene en torno a 1,5 euros por litro, pero en la práctica es fácil encontrar estaciones que bajan de ese precio. De hecho, en algunos puntos concretos, sobre todo fuera del centro, el litro puede acercarse a los 1,3 euros. De este modo y según los datos del Geoportal estas son las gasolineras más baratas para echar gasolina hoy sábado 23 de mayo a primrea hora de la mañana.

Gasolina 95

Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l

– Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l Petroprix – Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.369 €/l Supeco – Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l Ballenoil – Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.389 €/l T9 – Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l Gasexpress – Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Charca de los Peces, 2. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. Precio: 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l

– Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l Alcampo – Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l Confort Auto – Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l

– Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l Shell – Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l

– Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l Shell – Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.589 €/l

– Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.589 €/l Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l

– Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l E.Leclerc – Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l

– Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l BP Dualez 365 – El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.599 €/l

– El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.599 €/l Shell – Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l

– Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.617 €/l

– Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.617 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.617 €/l

– Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.617 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.619 €/l

– Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.619 €/l Galp – Navalcarnero. Polígono Alparrache, S/N. Precio: 1.624 €/l

– Navalcarnero. Polígono Alparrache, S/N. Precio: 1.624 €/l Petrokal – Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.629 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.629 €/l Super Oil – Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l

– Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l BP Nassica 365 – Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.639 €/l

– Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.639 €/l Q8 – Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l

– Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l Shell – Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.649 €/l

– Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.649 €/l Shell – Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.649 €/l

– Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.649 €/l Cepsa Mayorazgo 365 – Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.649 €/l

– Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.649 €/l Galp – Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.649 €/l

– Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1.649 €/l Shell – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l Shell Atalayuela 365 – Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1.659 €/l

Diésel

Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l Lavaplus – Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.535 €/l

– Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.535 €/l Beroil – Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l

– Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l Petroprix – Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.554 €/l

– Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.554 €/l Teb 24/7 – Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.569 €/l

– Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.569 €/l Petrol Móstoles – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l

– Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l Ballenoil – Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, S/N. Precio: 1.569 €/l

– Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, S/N. Precio: 1.569 €/l Ballenoil – Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l

– Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l

– El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l

– El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l Plenergy – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l

– Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l Esteba Rivas – Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.576 €/l

– Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.576 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.578 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.578 €/l Ballenoil – Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1.579 €/l T9 – Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.579 €/l Shell – Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.579 €/l

– Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.579 €/l Petroprix – Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.579 €/l

Dónde encontrar gasolina más barata este sábado

Las estaciones más económicas no suelen estar en pleno centro, eso ya es habitual. Lo normal es encontrarlas en municipios de la periferia o en zonas con varias gasolineras compitiendo entre sí. Lugares como Getafe, Leganés, Alcorcón o Alcalá de Henares suelen concentrar precios más ajustados.

También influyen otros factores, como si la estación es automática o si está ubicada en un polígono industrial. En estos casos, los costes suelen ser más bajos y eso se refleja en el precio final. Aun así, no hace falta recorrerse medio Madrid para ahorrar. A veces basta con desviarse unos minutos o elegir otra gasolinera dentro del mismo barrio para notar la diferencia. Y para no ir a ciegas, muchos conductores recurren ya al Geoportal de Gasolineras del Ministerio que es de hecho, el que nos ha permitido ahora ver los precios actualizados de todas las estaciones, buscar por ubicación y ordenar directamente por el coste más bajo.

Además, incluye un mapa como el que te dejamos ahora de la zona de Madrid, donde puedes moverte y comprobar cómo cambian los precios según la zona. Esto viene bien si vas a salir de la ciudad o si quieres planificar dónde repostar antes de empezar el trayecto.