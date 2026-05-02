Cuándo es el Espanyol – Real Madrid: a qué hora empieza y por qué canal de televisión ver en directo gratis y en vivo online el partido de Liga

Conoce cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Espanyol - Real Madrid de la Liga El Espanyol - Real Madrid se jugará en el RCDE Stadium y es de la jornada 34 de la Liga El Real Madrid está obligado a ganar para retrasar el campeonato matemático del Barça

Dos equipos históricos de nuestro país como son el Espanyol y el Real Madrid se van a enfrentar en el RCDE Stadium en lo que será un encuentro al que ambos acudan con ganas de llevarse los tres puntos. Los catalanes, para romper su mala racha de resultados, mientras que los de Concha Espina sólo tienen como misión retrasar el alirón del Barcelona. A continuación te explicamos la fecha, horario y cómo ver por televisión en directo el partido de la jornada 34 de la Liga.

Horario del Espanyol – Real Madrid: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Real Madrid viaja a la Ciudad Condal para enfrentarse al Espanyol en el partido que corresponde a la jornada 34 de la Liga. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa está obligado a ganar si quiere retrasar el alirón del Barcelona y evitar tener que hacerle el pasillo el próximo domingo en el Clásico. Delante van a tener a un cuadro periquito que llevan un 2026 nefasto y que sigue luchando por conseguir un triunfo con el que lograr la victoria que tanto necesitan para conseguir la salvación de forma virtual.

Cuándo es el partido de Liga Espanyol – Real Madrid

La Liga ha programado este vibrante Espanyol – Real Madrid correspondiente a la jornada 34 del campeonato liguero de nuestro país para este domingo 3 de mayo. La patronal dirigida por Javier Tebas fijó el horario de inicio de este choque entre blanquiazules y los de Concha Espina a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan incidentes ni altercados entre las hinchadas en la previa para que el árbitro pueda dar inicio al encuentro en el RCDE Stadium de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Espanyol vs Real Madrid: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que compraron en exclusiva los derechos televisivos para emitir en nuestro país los diferentes partidos del campeonato nacional español fueron Dazn y Movistar+. Este Espanyol – Real Madrid correspondiente a la jornada 34 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar la Liga y Movistar+ Plus. Tenemos que destacar que estos dos canales forman parte de la plataforma de pago, por lo que habrá que tener activa la suscripción para disfrutar de lo que suceda en el RCDE Stadium, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos hinchas del cuadro periquito, del conjunto de Chamartín y los amantes del fútbol español en general también tendrán la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Espanyol – Real Madrid de la jornada 34 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos cotidianos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets. Hay que recalcar que la página web de este operador estará disponible para que sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el RCDE Stadium.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este clásico del fútbol español que cayó en la jornada 34 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Espanyol – Real Madrid desde una hora y media antes de que comience. Cuando se escuche el pitido final en Cornellá publicaremos la crónica y también compartiremos todas las reacciones que nos lleguen desde el feudo periquito.

Dónde escuchar por radio en directo el Espanyol – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos clubes míticos de nuestro campeonato que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Espanyol – Real Madrid tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el RCDE Stadium para contar todo lo que ocurra en este choque de la jornada 34 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Espanyol – Real Madrid?

El RCDE Stadium, ubicado en Cornellá, será el estadio donde se celebrará este emocionante Espanyol – Real Madrid de la jornada 34 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2009 y tiene un aforo para más de 38.500 espectadores. Se espera un ambientazo este domingo en este choque, ya que es un partido de vital importancia para los de Manolo González, que quieren conseguir lo antes posible cerrar la permanencia después de la pésima segunda vuelta que han firmado.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Jesús Gil Manzano para que maneje este emocionante Espanyol – Real Madrid de la jornada 34 de la Liga. A los mandos del VAR actuará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, advertir a su compañero para que se acerque a revisar las acciones dudosas al monitor que estará instalado en la banda del RCDE Stadium.