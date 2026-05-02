¿Dónde juega el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv su partido como visitante?

El Real Madrid ha firmado el pleno en sus dos partidos como local de los play off de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv y la semana que viene tratará de sellar su clasificación para la Final Four como visitante. Lo que muchos madridistas y aficionados del baloncesto se están preguntando es dónde lo va a hacer.

Está claro que el conflicto en Oriente Medio no permite a día de hoy y como en los últimos años al rival del Real Madrid jugar en casa, en el Drive In Arena de Tel Aviv. Al igual que en la mayor parte de la fase regular, la imposibilidad tanto de Hapoel como de Maccabi de disputar sus partidos como local en la capital de Israel llevó a la Euroliga a asignar sedes alternativas.

El Hapoel se trasladó a Bulgaria, concretamente a Sofía, pero el encuentro del próximo martes (18:00 horas), el tercero de la serie, no se llevará a cabo en la capital búlgara por un grave desliz del equipo israelí. Este no reservó con antelación el pabellón en el que venían jugando durante la fase regular, pensando que para los play off ya podrían regresar a Tel Aviv.

Así las cosas, el Hapoel ha tenido que buscar otra alternativa y el tercer capítulo del enfrentamiento con el Real Madrid tendrá lugar en Botevgrad, la cuatrigésimoctava ciudad más poblada de Bulgaria, que se ubica a una hora en coche de Sofía. El pabellón cuenta con capacidad para 4.500 espectadores y, por supuesto, no habrá representación de la afición madridista dada las circunstancias.

El tercer Hapoel-Real Madrid, en Botevgrad

Esa cifra son casi 8.000 espectadores menos que los 12.000 que cabían en el Arena 8888 de Sofía. Sin embargo, la torpeza del club israelí provoca que el Real Madrid se juegue su pase a la Final Four de Atenas en una ciudad atípica del baloncesto y desconocida generalmente, que es la 48ª con más habitantes (20.000) de un país que no es precisamente grande como Bulgaria. Surrealista.

El haber encarrilado la serie (2-0) da al Real Madrid la certeza de que, si gana ese tercer choque, ya será equipo de la Final Four. Si no, volverá a jugar el próximo jueves un cuarto partido, también en Botevgrad. Los de Sergio Scariolo volarán a Sofía, donde sí jugaron a lo largo de la temporada en la primera vuelta de la Euroliga, y recorrerán los 64 kilómetros restantes por carreteras hasta la sede improvisada del posible desenlace de los play off.