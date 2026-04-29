Así van los play off de la Euroliga: resultados del Real Madrid y del Valencia Basket

Este miércoles se han completado los cuatro primeros partidos de los play off de la Euroliga con sabor agridulce para el baloncesto español. Alegría del Real Madrid, que ha ganado con autoridad este miércoles al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena pese a la lesión de Edy Tavares a los dos minutos de juego (86-82) y un final más apretado de lo que se esperaba. Y chasco con el Valencia Basket, que dejó escapar el factor cancha cayendo por la mínima con el Panathinaikos en el Roig Arena (67-68).

Este viernes los de Pedro Martínez tendrán la oportunidad de igualar la serie antes de visitar el OAKA Arena de Atenas, sede de la Final Four de esta Euroliga. Por su parte, el Real Madrid sacó su mejor versión e impuso su gran estado físico para arrasar al sexto clasificado de la fase regular. Lo hizo sin la totalidad de su afición, ya que la visita del equipo israelí provocó que el Gobierno sólo permitiese el acceso a personas debidamente identificadas con su abono y DNI.

En cuanto a los no españoles, Olympiacos, líder de la fase regular, y Fenerbahce (4º), vencieron a Mónaco (8º) y Zalgiris Kaunas (5º) en sus respectivos compromisos y buscarán cerrar el dos de dos en su cancha este viernes. El Real Madrid hará lo propio este viernes, también a las 20:45 horas, después de conseguir lo más importante, que era no fallar en el primer acto de la eliminatoria.

Resultados de los play off de la Euroliga