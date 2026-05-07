Garuba paga el billete a Atenas: el Real Madrid ya está en la Final Four de la Euroliga

El rey de Europa no fallará a su cita por la gloria. El Real Madrid ya está en la Final Four de la Euroliga tras imponerse al Hapoel Tel Aviv en el desangelado Arena de Botevgrad en el cuarto partido de los play off y luchará en Atenas por el duodécimo título continental de su historia (81-87). Apúntenle la undécima clasificación en los últimos 15 años a Usman Garuba, gigantesco ante la ausencia de Edy Tavares.

El pívot español de 24 años consiguió que los blancos no echasen de menos a su faro con una exhibición memorable este jueves en el momento de la verdad. El sacrificio y los numerazos del de Azuqueca de Henares acercan a los de Sergio Scariolo al gran reto de la temporada. Garuba fue el máximo anotador del Real Madrid (16 puntos), el más reboteador (seis, cuatro en ataque) y el más valorado (20), añadiendo sus dos tapones decisivos y una influencia tanto en el juego de su equipo como en el del contrario que no se puede medir con cifras.

Apúntenle también la notable actuación del pasado viernes para el 2-0. El Real Madrid actuó como le gusta a su entrenador, ultraserio en defensa (41 rebotes, 11 más que Hapoel) y minimizó sus errores como las 17 pérdidas mostrando en ataque esa lucidez que le faltó en el tercer encuentro (33/62 y 7/20 en triples). La segunda unidad aportó frescura que escaseó de inicio en los titulares (51 puntos vinieron del banquillo) y estos respondieron en la segunda parte para sellar el séptimo triunfo del curso lejos del Movistar Arena.

Los 14 tantos de Théo Maledon permitieron al Real Madrid mantener su ventaja en los momentos cruciales (18 de valoración el francés), así como los 11 de Campazzo, pero sobre todo sus cuatro rebotes ofensivos (total de cinco) y sus siete asistencias (19 créditos del argentino), y los 14 de Mario Hezonja, más animado en el último cuarto (17).

Mención especial a Gaby Deck, cuya misión era olvidarse de atacar y frenar lo máximo posible a Elijah Bryant tras salirse dos días antes… y la cumplió (3/12 en tiros y cinco de valoración el estadounidense). Dan Oturu (29 puntos, siete rebotes y cinco tapones) y Vasilije Micic (29, siete y 11 asistencias) sí estuvieron más liberados, pero ni igualar a 34 créditos ni aportar más de la mitad de los puntos de su equipo (47) les sirvió para llevar la serie viva a un quinto partido.

Garuba lo cambia todo

Scariolo confiaba en el mismo quinteto que cuajó una buena salida este martes antes del desarme general. En esta ocasión, el dúo Micic-Oturu fue letal para los blancos con tres asistencias del primero para ocho puntos seguidos del segundo y un parcial de 11-0 que obligó al técnico madridista a señalar a Alex Len en el cuarto minuto. Sacó a un Garuba que llegaba entre algodones tras sufrir ese duro golpe en la muñeca durante el tercer partido.

Su garra en los rebotes ofensivos cambió la cara en ambos lados de la cancha al equipo blanco, que pasó de no enchufar de tres a hacerlo por partida triple. Campazzo, Hezonja y Chuma Okeke elevaban al Real Madrid en el marcador y convertían el partido en una película de indios y vaqueros. Maledon cerraba el primer parcial en 21-23 a favor de los blancos con dos canastones en los últimos 35 segundos nada más salir a la pista.

Los puntos del francés fueron anestesia para el Hapoel, que se pasó cuatro minutos sin anotar. Tiempo suficiente para que el Real Madrid se escapase con un parcial de ¡0-17! Fue el momento de brillantez que pedía Scariolo y todos los puntos vinieron del banquillo. Lo protagonizaron Garuba, Andrés Feliz, que dejó una fenomenal asistencia por detrás y sin mirar a Usman, Maledon, Trey Lyles… y Deck secando Bryant.

La breve reaparición de Len hasta cometer la tercera personal resucitó al Hapoel, que se volvía a subir al vuelo de Oturu, que se iba al descanso con 18 puntos en la buchaca, la mitad de su equipo. Un gran tapón de Garuba sobre el pívot neoyorquino y la soltura de Feliz rehicieron al Real Madrid, que terminaba la primera parte 10 arriba con un triplazo de Campazzo (36-46).

Al descanso con la mitad del trabajo hecho

Los tres titularísimos del Hapoel Oturu, Micic y Bryant, remaron a contracorriente en el tercer cuarto, pero el efecto duró hasta que Maledon regresó con otra gran canasta de dos y un 2+1 que mantenía la distancia obtenida al descanso (53-63). Pese a agotar muy pronto las faltas cuando su rival no había cometido ni una, el Real Madrid encontró variantes ofensivas y por fin una seria versión defensiva de Len para resistir sin Garuba.

Los blancos encaraban el final en su punto e incluso recuperaron la máxima de 15 en el último cuarto (55-70). Dimitrios Itoudis lo paraba con la obligación de despertar a un Hapoel al borde del precipicio que comenzaba a acusar la minutada de sus referentes y Scariolo hacía lo propio tras dos más de Oturu, Micic entrando en el doble-doble y Kessler Edwards que se animaba (61-70, min. 34).

Campazzo salía al rescate para cortar el parcial negativo (8-0) con un 2+1 y confirmaba en el adicional que la concentración era máxima desde el tiro libre después de fallar la mitad el martes. Hezonja provocó y anotó tres más que recuperaban ese +10 que parecía inquebrantable para el Hapoel y el 100% lo rompió Feliz mientras se escuchaba un «¡seguimos!» desde el banquillo madridista a falta de dos minutos para la Final Four.

El Real Madrid espera rival

El grito causó su efecto, sobre todo en Garuba, que machacaba a aro pasado para frenar a Oturu en el suyo para poner el +11 y entregarle la victoria a su equipo con seis puntos seguidos. Para esto volvió de la NBA. El Real Madrid vuelve de Bulgaria con el objetivo cumplido y ahora se enfoca en los tres compromisos de Liga Endesa en los que Scariolo probará diferentes quintetos pensando en esa ansiada cita del 22 de mayo, cuando se enfrentará en semifinales al Panathinaikos, posible anfitrión en el OAKA Arena, o al Valencia Basket por séptima vez esta temporada.