Una gesta histórica: el Real Madrid alcanza su undécima Final Four en 15 años

Que el Real Madrid es un ‘fijo’ en las Final Four de la Euroliga no es ningún secreto, pero cuando su presencia es tan alargada a lo largo del tiempo ya hablamos de una verdadera gesta. El equipo blanco se ha vuelto a clasificar para la pelea por el título y por undécima vez en los últimos 15 años será uno de los cuatro que aspiren a proclamarse campeón de Europa.

Los de Sergio Scariolo han superado al Hapoel Tel Aviv en los play off de la Euroliga con un 3-1 en una serie que finalizaron este jueves en Botevgrad (Bulgaria), imponiéndose en el cuarto partido. Así, el Real Madrid vuelve a la élite del baloncesto continental después de un año de ausencia tras caer en cuartos de final contra Olympiacos.

Como decimos, el Real Madrid disputará su undécima Final Four en los últimos 15 años, una hazaña totalmente histórica que sólo está al alcance del club con más títulos de Euroliga (11). Esta temporada buscará la ansiada decimosegunda que se le escapó en Berlín 2024, perdiendo en el duelo por el campeonato contra el Panathinaikos.

El conjunto griego es uno de sus dos posibles rivales en semifinales. El otro es el Valencia Basket, que debe remontar un 1-2 en contra para sacar su billete a Atenas. El Real Madrid ganó su última Euroliga en 2023 con aquella épica canasta de Sergio Llull en los últimos segundos para darle la vuelta al marcador contra el Olympiacos. De las 10 clasificaciones anterioes, los blancos se coronaron en tres de ellas. ¿Caerá la cuarta en Grecia?

El Real Madrid en los últimos 15 años