El Real Madrid gana la primera edición de la Liga U en una final agónica al Barcelona

El Real Madrid ganó la edición inaugural de la Liga U, que reúne a los mejores talentos del baloncesto españoles menores de 22 años. El equipo blanco se impuso por 86-82 al Barcelona en una final que estuvo muy igualada en el cuarto final, pero donde el temple del conjunto madridista se impuso tras haber dominado de cabo a rabo el encuentro.

Los blancos llegaron a vencer 19 puntos, pero los azulgrana supieron apretar el marcador en los instantes finales teniendo tiro para empatar el encuentro.

Finalmente, el Real Madrid supo cerrarse bien en defensa para imponerse a un aguerrido equipo azulgrana que no dejó de creer después de ir perdiendo por 49-36 al descanso. Hugo Alonso fue designado como el MVP de la final después de anotar 16 puntos y hacer algunos robos decisivos en la parte final del encuentro.

EL REAL MADRID ES EL PRIMER CAMPEÓN DE LA LIGA U #ligau 🏆 aquí los chavales con su nuevo juguete pic.twitter.com/qz4EfHKBjS — Liga U (@Liga_U22) May 17, 2026

El Barça tuvo a Jan Cerdán y Mohamed Dabone a sus mejores hombres, pero no pudieron con un Real Madrid que está brillando con luz propia en las categorías inferiores desde hace tiempo con una cantera que es referencial en el mundo entero.