El Real Madrid visita este domingo el estadio Ramón Sánchez Pizjuán sin ánimo para fiestas. Los blancos no tienen nada que celebrar en una tardenoche que puede ser festiva en Nervión si el equipo de casa sella definitivamente la permanencia. Y ojo, que después de unas semanas de verse con el agua al cuello por el posible descenso a Segunda División, los de Luis García Plaza pueden llegar a la última jornada de Liga con opciones de agarrar la plaza europea de Conference.

Para ilusionarse, debe derrotar al Real Madrid, que llega a Sevilla sin jugarse nada en Liga, al igual que en las últimas fechas tras una serie de malos resultados que le impidieron pelear por el título con el ya campeón Barcelona. Los de Álvaro Arbeloa sí fueron capaces de ganar el jueves al Oviedo en su penúltimo encuentro del curso en el Santiago Bernabéu (2-0) y su obligación es sacar dos victorias más para cerrar otra temporada sin éxitos.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro tiene poco que echarse a la boca, mirándolo desde el prisma madridista. Sin embargo, cuenta con el aliciente de qué pasará con un Kylian Mbappé que prendió un incendio en la zona mixta del Bernabéu con sus palabras hacia su entrenador, asegurando que le había dicho antes del partido con el Oviedo que era su «cuarto delantero». Así todo, el francés será titular en el Pizjuán.

Por su parte, para el Sevilla sí tiene muchos alicientes. El principal, como cada año, recibir a todo un Real Madrid, motivo suficiente para que se abarroten de aficionados las gradas del Pizjuán. Y, cómo no, la opción de celebrar una permanencia matemática que hasta hace pocas semanas no se daba ni mucho menos por hecho en Nervión.

Sevilla-Real Madrid caliente

Cabe recordar que los de Luis García terminaban la jornada 33 en puestos de descenso y que encadenar tres triunfos consecutivos (Real Sociedad, Espanyol y Villarreal) les ha hecho huir del pozo. No sólo eso, sino obtener esperanzas europeas que te brinda esta clasificación tan apretada en lo que se respecta a la parte media-alta y baja de la tabla.

Y es que el Sevilla encara la jornada unificada con aspiraciones matemáticas de asaltar la séptima posición y jugar la Conference la próxima temporada. Es duodécimo y le separan cinco puntos del Getafe, por lo que no sólo depende de él mismo. El Real Madrid será juez de un choque que, si acaba en victoria local, habrá fiesta asegurada, esté como esté la tabla liguera.

Posibles alineaciones