Mourinho rechaza renovar con el Benfica y alimenta los rumores con el Real Madrid

José Mourinho podría despedirse este sábado del Benfica. El entrenador portugués cerrará la temporada en Estoril con el objetivo de cerrar el segundo puesto en la liga portuguesa, y con ello un horizonte muy expectante de si fichará por el Real Madrid para ser su nuevo técnico la próxima temporada. Unos rumores más calientes que nunca a raíz de haber rechazado la oferta de renovación que le han ofrecido esta semana para evitar su vuelta al Santiago Bernabéu.

Desde hace semanas, el regreso de Mourinho ha ganado papeletas. El Benfica, consciente de su posible salida, ha estado buscando sustitutos, pero con la esperanza de que siga el luso. Su relación con Florentino Pérez es muy buena y eso hace que todo suba de temperatura. Aunque hasta final de temporada en el Real Madrid no se tomarán decisiones, más allá del sondeo de nombres para sentarse en el banquillo, el entrenador ha vuelto a hablar sin tapujos en rueda de prensa. «El miércoles recibí una oferta de renovación de contrato del Benfica. La oferta se la entregaron a mi agente, pero no quise verla, enterarme de ella ni analizarla. Solo lo haré a partir del domingo, diría que el domingo», explicó.

Sobre una posible oferta del Real Madrid para evitar firmar un nuevo contrato con el Benfica, Mourinho también fue contundente: «Nunca me dijeron que tuvieran una oferta para mostrarme del Real Madrid. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura. Pero si me lo hubieran dicho, habría respondido exactamente lo mismo», aseveró.

José Mourinho habla Arbeloa, Mbappé y Florentino Pérez

José Mourinho lo tiene claro: no decidirá qué hacer hasta la próxima semana. La fecha que prenderá la mecha será la noche del sábado, justo después de que el Benfica cierre la temporada. Una vez llegados a este punto, el portugués se tomará los siguientes días para sentarse con el Benfica: «La semana que viene será importante para mí, para mi futuro, y también para el Benfica. Cuando termine la temporada, el Benfica tiene que empezar a pensar en la siguiente. Pero, según el contrato y el acuerdo que firmé al llegar, tenemos este plazo de unos días para ver qué pasa y tomar una decisión», insistió.

«En lo que respecta a mi situación personal, creo que no hay motivo para preocuparse, porque el club es más grande que todos y no hay necesidad de preocuparse si alguien se va», añadió Mourinho. También habló de lo ocurrido este jueves entre Arbeloa y Mbappé en rueda de prensa, una situación que comentó señalando la importancia de la salud en los vestuarios.

«Me duele porque es un amigo. Uno de los que lo dio todo por mí cuando era su jugador, y ahora que es el entrenador del Real Madrid, esa conexión siempre permanece. Al ser entrenador, me motiva aún más que las cosas vayan bien. Pero así es la vida de un entrenador. Suelo bromear con mis exjugadores que se convierten en entrenadores. Les digo: ‘Esperen un par de años y verán cuántas canas les salen’. Entonces se dan cuenta de que ser jugador es más fácil que ser entrenador. Estoy contento con lo que ya ha conseguido».

Por último, Mourinho aseguró no haber visto ninguna de las dos comparecencias de Florentino Pérez: «No he visto la rueda de prensa. Si la veo, no comentaré nada. Nunca lo hago sobre presidentes y menos sobre Florentino», zanjó.