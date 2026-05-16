Caída del Real Madrid C: se quema en la caldera el Estepona y desciende a Tercera RFEF

Lo del Francisco Muñoz, por más que fuera el partido de vuelta, tenía tintes de final. Así lo tiñó el empate de la ida en Valdebebas. Enseguida se colgó el ‘no hay billetes’ en el estadio del Estepona, donde le esperó una caldera al equipo blanco. Se terminaron quemando (3-1) con los goles de Pena, Ballarin y Expósito. Mesonero llegó a igualar el partido, pero terminó muriendo el Real Madrid C. Se despide de Segunda RFEF y cae a Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español.

Una derrota de presente y de futuro, pues el batacazo derriba el puente estratégico entre el Juvenil A y el Castilla, que contaba con la Segunda Federación, solo una categoría menor que en la que milita el filial blanco. Se recrudece la situación para la temporada que viene a la hora de dar el salto al segundo equipo. También complicará la retención de aquellos jugadores que no tengan sitio en el Castilla.

La empresa era difícil para el Real Madrid C. El Estepona, con Julen Guerrero al frente de la dirección general, llegó al partido el tramo decisivo de la temporada con una notable mejoría en su rendimiento como local. Seguía siendo el tercer equipo con peor puntuación en casa del Grupo IV de Segunda RFEF, con 18 puntos, pero el cuadro andaluz no ha perdido ante su afición en lo que va de 2026.

Una dinámica positiva que se traduce en 17 puntos sumados en los últimos nueve encuentros disputados en el Francisco Muñoz Pérez. Ahí se hundió el equipo blanco. Pagó un inicio de partido dubitativo y castigado con el gol de Pena para los locales y, pese a que igualó el partido, no terminó de asentarse y Ballarin y Expósito enterraron sus opciones de permanencia de inmediato. Cayó el Real Madrid C, toca reconstruir el puente para la temporada que viene.