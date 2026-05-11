Real Madrid Castilla – Dortmund: a qué hora es y dónde ver gratis en directo y por TV la final de la Premier League International Cup

El Real Madrid Castilla disputa este próximo 12 de mayo al norte de Londres la final de la Premier League International Cup contra el Borussia Dortmund. El equipo entrenado por Julián López de Lerma tiene la oportunidad de ganar un título internacional contra una cantera de mucho prestigio en toda Europa. Una competición que La Fábrica está disputando este curso por primera vez en la historia.

Cuándo y dónde se juega la final de la Premier League International Cup 2026

La final de la Premier League International Cup se juega este martes 12 de mayo a partir de las 20:00 horas en el norte de Londres, en Inglaterra. Una fecha que estuvo en vilo hasta última hora, pero finalmente se decidió este día. Concretamente, se disputará en el estadio Adams Park de High Wycombe.

A qué hora es el Real Madrid Castilla – Dortmund de la Premier League International Cup

La gran final de la Premier League International Cup entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund comenzará a partir de las 20:00 horas, horario peninsular. Serán las 19:00 horas en Inglaterra. Se disputará a 90 minutos y, si sigue el empate, habrá una prórroga y luego penaltis, como ya sucedió en la semifinal que disputaron los blancos contra el Dinamo de Zagreb.

Dónde ver el Real Madrid Castilla – Dortmund en directo y gratis por televisión

El partido entre Real Madrid Castilla y Borussia Dortmund se podrá ver en directo a través de Real Madrid TV. Una final de la Premier League International Cup que dejará un título para uno de los dos. También podréis seguirlo en directo a través de Diario Madridista.

En qué canal televisan la final de la Premier League International Cup

La final de la Premier League International Cup se podrá seguir por televisión a través de Real Madrid TV. Un partido que jugarán las canteras del Real Madrid y del Borussia Dortmund.

Dónde escuchar el Real Madrid Castilla – Dortmund por la radio

En estos momentos no hay ninguna radio que tenga anunciada en su programación la retransmisión en directo de la final de este torneo entre Real Madrid Castilla y Borussia Dortmund. Pero podréis seguirlo en directo a través de OKDIARIO.

Qué es la Premier League International Cup y por qué juega el Real Madrid Castilla

La Premier League International Cup es un torneo que se disputa en Inglaterra desde la campaña 2014/2015 y en ella compiten las mejores canteras de Inglaterra que por clasificación, logran su pase a este trofeo. Además, por invitación, también la juegan las mejores canteras de Europa que reciben este permiso.

El Real Madrid Castilla la está jugando este año por primera vez en la historia. Fue invitado por la Premier League. Otras canteras de España como la del Athletic Club, Valencia o Real Sociedad también han disputado el torneo esta misma temporada.