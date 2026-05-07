El Castilla se mediría al filial del Atlético en los playoffs de ascenso a Segunda

El Real Madrid Castilla acaricia los playoffs de ascenso a Segunda División. El filial madridista cuenta con una renta de cinco puntos respecto al sexto clasificado a falta de tres jornadas para el final -y nueve puntos- de la liga regular en el Grupo 1 de Primera RFEF. Los de Julián López de Lerma ocupan de manera provisional la cuarta plaza, lo que les enfrentaría al tercero del grupo 2 en una hipotética primera eliminatoria de la promoción de ascenso. Una posición que en estos momentos ocupa el filial del Atlético de Madrid, con el que se mediría el Castilla si ambos no cambian su lugar en la tabla.

El primer filial del Real Madrid sólo puede aspirar a regresar a Segunda, una categoría que no pisa desde hace 12 años, a través de los playoffs. El Tenerife se proclamó campeón del Grupo 1 de Primera RFEF el pasado fin de semana y aseguró su plaza de ascenso directo. El Atlético Madrileño aún mantiene opciones de alcanzar el primer puesto del Grupo 2, situado a cuatro puntos de Eldense y Sabadell, primer y segundo clasificado con puntuación idéntica. El filial rojiblanco se mide a ambos en las tres jornadas restantes y puede asaltar el liderato si firma un pleno hasta final de temporada.

Aunque las tres jornadas finales dictarán sentencia, en estos momentos no parece nada descartable que se juegue un derbi de filiales en la primera eliminatoria. Los merengues aún pueden escalar a la tercera plaza, que ocupa el Zamora con dos puntos más, mientras que el Pontevedra ‘acecha’ a dos puntos del Castilla en quinto lugar. El segundo lugar, propiedad del Celta Fortuna, se escapa a cinco puntos del filial merengue. Los dos grupos que conforman la Primera RFEF se cruzan entre sí en la primera eliminatoria de los playoffs, por lo que Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño se medirían en la fase de ascenso si se combinan para ocupar la segunda y la quinta plaza o la tercera y la cuarta.

La posición en la liga regular juega un papel importante en los playoffs de ascenso a Segunda División. El equipo con mejor clasificación en las 38 jornadas juega la vuelta de la eliminatoria en casa. Además, en caso de empate a goles tras prórroga es el factor que decide qué equipo avanza de ronda. Una norma que conocen bien en la cantera blanca, ya que apeó al equipo dirigido por Raúl en la temporada 2022/23 en la eliminatoria final por el ascenso ante el Eldense.

El Castilla busca redondear el gran año de la cantera

El Real Madrid Castilla buscará esta campaña regresar a Segunda División tras varios intentos fallidos en diferentes fases de ascenso. La ya mencionada ante el Eldense se produjo con futbolistas de la talla de Nico Paz, Rafa Marín o Sergio Arribas, entre otros. El filial merengue está firmando una temporada a la altura de la del resto de Valdebebas. A la consecución de la segunda Youth League de la historia del club y la disputa de la final de la Premier League International Cup la próxima semana, el club merengue quiere sumar un ascenso del filial.

La buena dinámica con la que empezó el curso el Castilla se ha mantenido pese a la promoción de Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo y las ausencias de piezas clave. La más prolongada ha sido la de Thiago Pitarch, ya asentado con los ‘mayores’, aunque otros futbolistas como Manuel Ángel, David Jiménez o César Palacios también se han perdido partidos con el filial por entrar en convocatoria para el primer equipo. Con la temporada del Real Madrid sin nada en juego, el Castilla recuperará a todos ellos en busca del ascenso a Segunda División.