El Castilla tiene tres finales para soñar: «Hay que darle mucho mérito a lo que están haciendo»

El Real Madrid Castilla ya está en modo todo o nada. Tres partidos. Tres finales. No hay más. El filial blanco encara el tramo decisivo de la temporada con el playoff entre ceja y ceja y con una situación que, a día de hoy, es claramente favorable. Por delante, un calendario exigente pero manejable: visitas a Cáceres y Guadalajara, y en medio, el paso del Arenas de Getxo por el estadio Alfredo Di Stéfano. Nueve puntos en juego que van a decidirlo todo en el Grupo I de Primera Federación.

El Castilla llega a este sprint final cuarto clasificado, en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Está a sólo dos puntos del Zamora y con la misma ventaja sobre el Pontevedra, pero más allá de esa pelea inmediata, hay un dato clave: cinco puntos de margen sobre la Ponferradina, que marca la frontera con los que se quedan fuera. Es decir, depende de sí mismo y tiene colchón. No es poca cosa a estas alturas.

Pero si la clasificación invita al optimismo, el contexto en el que ha llegado el equipo hasta aquí le da todavía más valor. La temporada del filial ha sido cualquier cosa menos sencilla. Plantilla muy joven, cambio de entrenador a mitad de curso y una constante: la falta de efectivos en muchos partidos.

Porque el Castilla ha convivido durante todo el año con las necesidades del primer equipo. Jugadores importantes, como Thiago Pitarch, subiendo de manera habitual, lo que ha obligado a recomponer el once prácticamente cada semana. A eso se le suma el calendario cargado por competiciones como la Youth League, que también ha exigido a varios futbolistas, o la Premier League International Cup, donde jugará la final frente al Borussia Dortmund.

Una gran estructura

Y ahí aparece otro de los factores que explican el rendimiento del equipo: el papel del Real Madrid C. Fundamental. Ha sido el fondo de armario que ha permitido sostener al Castilla en los momentos más complicados. Sin ese apoyo constante desde abajo, es difícil entender que el equipo esté ahora mismo en posición de pelear por el ascenso. También ha sido clave para mantener el nivel competitivo en la Youth.

Con todo ese contexto, lo que ha hecho el equipo tiene mucho mérito. Muchísimo. Y no se debe dejar de mencionar a Manu Fernández, Y ahora llega el momento de rematarlo. Tres partidos en los que no hay margen para relajarse, pero sí una oportunidad muy clara de cerrar una temporada notable metiéndose en el playoff.

El Castilla lo tiene en su mano. Ha aguantado todo el año en condiciones nada sencillas y ha llegado vivo al momento decisivo. Ahora, con tres finales por delante, toca dar el último paso.

Manu Fernández, el ideólogo

Desde su llegada en 2020 para liderar La Fábrica, Manu Fernández tenía un objetivo claro: generar más talento para el primer equipo del Real Madrid y aumentar los ingresos por los jugadores que salen. A día de hoy, lo está cumpliendo de sobra.

Su impacto ha sido inmediato y profundo. Ha reestructurado la cantera de arriba abajo y los resultados ya son visibles. En lo deportivo, tres canteranos se han asentado recientemente en el primer equipo y esta temporada hasta nueve jugadores del Castilla han tenido minutos con los de Xabi, antes, y Arbeloa, ahora.

También en los despachos se ha notado su mano: dos mercados de fichajes con ingresos récord gracias, en gran parte, al valor creciente de los jugadores formados en casa. Ahí entra la «Denominación de Origen La Fábrica», un sello cada vez más cotizado fuera, donde no solo se paga el talento, sino también la formación y el carácter competitivo.

Otro de sus aciertos es la fórmula del 50 por ciento, que permite al club mantener el control sobre sus jóvenes y facilitar su regreso si explotan. Además, la cantera madridista vuelve a ser base de las categorías inferiores de la selección, algo que no pasaba desde hace años.

En lo competitivo, los resultados acompañan: el Castilla está en playoff en Primera Federación y la cantera ha sumado dos títulos de la UEFA Youth League. En un mercado cada vez más caro, el modelo funciona. Y La Fábrica, otra vez, marca el camino.