Camavinga: «El fútbol es desagradecido, la gente se olvida de 10 partidos buenos si cometes un error»

La eliminación del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la presente edición de la Champions League dejó a algunos señalados en el vestuario blanco, uno de ellos, Eduardo Camavinga. La roja por doble amonestación que vio el centrocampista francés condicionó al Madrid en un momento en el que ganaban 2-3, justo antes de los goles de Luis Díaz y Olise que sentenciaron la eliminatoria. Camavinga ha desvelado ahora cómo le afectó aquellos, las críticas y cómo le ayudó Kylian Mbappé tras lo vivido.

«Un mal recuerdo», confiesa Camavinga sobre aquella noche, aquel partido en el que, tras su expulsión, todo se desmoronó. El francés, con muchos altibajos en su juego desde que está en el Real Madrid, vivió quizá su peor experiencia sobre los terrenos de juego, la más desagradable, nunca un incidente como éste: «Creo que un incidente que no me esperaba en absoluto, me ha afectado pero es parte de la vida del futbolista».

😯 CAMAVINGA habla por primera vez de su TARJETA ROJA en CHAMPIONS. 😢 «El fútbol es desagradecido…» Su entrevista en Canal + Francia, ahora en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/nQwzJEA442 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2026

Camavinga ha reconocido que las críticas tras su expulsión en Champions League le han pasado factura y que ha ‘cortado’ se relación con las redes sociales, ya que considera que está mejor sin ellas: «No te estoy mintiendo, justo después de eso… he cortado todo. Después de lo que se dijo fuera no lo vi necesario, creo que vivimos mejor sin las redes sociales. Ves que el fútbol es desagradecido puedes tener diez partidos buenos que tendrás uno malo, un error, y la gente se olvidará de los diez buenos».

El apoyo del vestuario y Mbappé

Tras lo sucedido, Camavinga desvela en una amplia entrevista con Canal + Francia que tanto el vestuario como el club le han apoyado, dándole tranquilidad por lo sucedido, exculpándolo: «Vinieron directamente a apoyarme al vestuario. Vinieron a decirme que no era culpa mía, que era un error arbitral. Yo me lo tomé como que era un error mío. Incluso al día siguiente, el club me envió mensajes diciéndome que no era culpa mía».

Camavinga ha reconocido también que, tras lo vivido, si hay alguien que le ha apoyado y ayudado especialmente para superar este bache, ese ha sido su compatriota y compañero Kylian Mbappé.

«Bueno, no hablamos necesariamente de eso, pero creo a Mbappé le han afectado las críticas», aseguró Camavinga, que reconoce que el delantero, al día siguiente le «dio un gran abrazo». El mediocentro galo aseguro que es habitual darse abrazos pero que ésta vez fue especial.

«Siempre nos abrazamos, todo el tiempo. Yo por las mañanas siempre digo a la gente: ‘¿Qué tal? Sí, sobrevivimos, sobrevivimos’. Siempre lo digo, ¿sabes?», relata Camavinga, que anuncia el guiño que le ofreció Mbappé, ofreciéndole comprensión y apoyo: «Y el lunes por la mañana Mbappé me vio y me dijo: ‘Estamos sobreviviendo’. Y me hizo así como: ‘Sí, lo entiendo’. Sentía que Mbappé tenía empatía y experiencia con esto».