El Hapoel reconoce el señorío del Real Madrid y su «elevado nivel de hospitalidad» en los dos partidos

El baloncesto es un deporte que siempre se ha caracterizado por el respeto, de ahí que cuando se exceden los límites de la educación entre equipos, suele ser noticia. Un club que ejemplifica los valores del deporte es el Real Madrid, que este domingo ha amanecido con el agradecimiento de su rival en los play off de la Euroliga. El Hapoel Tel Aviv ha emitido un comunicado expresamente para poner en valor el señorío blanco en su doble visita al Palacio de esta semana, así como su «elevado nivel de hospitalidad».

Marcharse con un 2-0 en contra no ha impedido al Hapoel dedicar unas líneas a la gran acogida del club blanco que, al igual que hace con el resto de equipos, mantuvo un trato excelente con los israelíes en una serie que prometía ser caliente. El próximo martes esta puede quedar resuelta en Botevgrad (Bulgaria) si los de Sergio Scariolo también vencen en el tercer partido de los play off. De ser así, se clasificarán para la Final Four de la Euroliga en Atenas.

«El club de baloncesto Hapoel Tel Aviv desea agradecer al club de baloncesto Real Madrid por la cálida y respetuosa bienvenida, en un espíritu que representa los más altos estándares del juego», reza el principio del comunicado de la entidad israelí. Teniendo en cuenta la que se armó esta semana en el Roig Arena entre Valencia Basket y Panathinaikos, estos gestos de aprecio hay que destacarlos aún más.

El agradecimiento del Hapoel al Real Madrid

«Apreciamos enormemente el nivel de hospitalidad elevado y profesional, así como la actitud respetuosa que experimentamos durante nuestra estancia en Madrid para dos partidos, lo que fortalece la relación entre los clubes y refleja los valores del deporte», cierra el Hapoel, que la próxima semana tratará de rearmarse en Bulgaria ante 4.500 de sus aficionados para intentar la machada de llevar la serie de vuelta a la capital de España.