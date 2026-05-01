Scariolo: «Estoy orgulloso de la respuesta a la ausencia de Tavares, el jugador más importante del equipo»

Sergio Scariolo atendió a los medios tras la gran victoria del Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv en el segundo partido de los play off de la Euroliga y mantuvo un discurso en el que no quiso dar por hecho el pase a la Final Four de Atenas pese a haberlo encarrilado seriamente con el pleno de su equipo en el Movistar Arena confirmado este viernes de paliza (102-75). El técnico italiano destacó la «respuesta a la ausencia del jugador más importante del equipo», Edy Tavares.

«Vamos 2-0, pero aquí vale el 3-0. Cosas más raras se han visto. Tenemos que estar con la cabeza metida todavía en este play off. Usman (Garuba) ha estado muy bien, ha respondido a la subida de responsabilidades, un partido muy bueno y esperemos que siga así. Tenemos que contar mucho con su prestación para poder sacar los partidos», comenzó Scariolo.

«Sencillamente hemos hablado en el vestuario y hemos visto las imágenes, que no mienten. La agresividad, el punto de agarre alto de la pelota, teníamos que ir con mucha más energía a la pintura también», dijo sobre la salida a la segunda parte.

«Cuidar del balón para nosotros es decisivo. En general, hemos jugado con una buena circulación de balón. No tanto quizá la primera parte, sino la segunda. Efectivamente, la segunda unidad es un gran empujón para cambiar un poco el signo del partido. Hemos encontrado el equilibrio correcto. Hemos tenido 30 modelos diferentes de rotación porque tenemos que estar atentos. No sólo al rendimiento, sino a la compatibilidad de los jugadores en el campo», explicó.

Scariolo y la ausencia de Tavares

«Todas las victorias tienen una importancia y un valor. Viene en un momento difícil porque el segundo partido es delicado. Se ha visto en la primera parte con qué agresividad y convicción ha salido el Hapoel para intentar no irse a la semana que viene con un 0-2», afirmó, respondiendo a cómo estaba él anímicamente y si era la victoria de la que más orgulloso se iba en la temporada.

«Seamos sinceros, todo el mundo esperábamos qué respuesta podíamos dar a la ausencia del jugador más decisivo de nuestro equipo. Estoy orgulloso de ella, todo el equipo ha conseguido rebotear, defender la pintura y creo que en este sentido, si lo hacemos, se nota menos la ausencia de Edy. Parar el balón lejos de la pintura y estar todos metidos en el rebote. Las cosas espectaculares de Edy las podemos compensar», finalizó.