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Real Madrid – Hapoel Tel Aviv, en directo: dónde ver gratis el partido de baloncesto de los playoffs de la Euroliga hoy en vivo
Te contamos todo lo que suceda en el segundo partido del playoff de la Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv
Los blancos parten con ventaja en la eliminatoria tras vencer por 86-82 en el primer partido
Prohibido desconectarse
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DOBLE GORRAZO DE LEN
Vaya dos tapones de Len a Dan Oturu. Espectacular. 13-16 para Hapoel.
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Máxima igualdad de inicio
Dos triples seguidos de Mario Hezonja ponen por delante al Real Madrid (11-10).
Procida ocupa el hueco de Tavares
La baja de Tavares ha dejado un hueco en la plantilla para este partido, que ocupará Gabriele Procida. No jugaba un partido de Euroliga desde el 5 de febrero, en la jornada 27
Así sale el Real Madrid
Ya conocemos el quinteto del Real Madrid para este segundo partido. Estos son los elegidos por Sergio Scariolo: Campazzo, Abalde, Hezonja, Chuma Okeke y Alex Len.
📋 ¡Nuestro quinteto inicial para el 2º partido de playoff vs @HapoelTLVBC! pic.twitter.com/PfQ8xxUA2e
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 1, 2026
Dónde ver en directo el Real Madrid de baloncesto hoy
El partido entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv de Euroliga se podrá ver a través de Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos para emitir la máxima competición europea de clubes en España. Además, en Okdiario te contaremos minuto a minuto todo lo que suceda en el encuentro.
Dónde juega el Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv
El Real Madrid recibe al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena. Al tener factor cancha a favor, los blancos disputan los dos primeros partidos de la serie en el Palacio y, los dos siguientes en casa del conjunto israelí y, en caso de necesitar un quinto, volverían al Movistar Arena.
A qué hora juega el Real Madrid de basket hoy
El Real Madrid se mide al Hapoel Tel Aviv este viernes en el segundo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. El duelo arrancará a las 20:45 horas.
El Madrid se hace fuerte en el Palacio
Los blancos buscan poner el 2-0 en la eliminatoria, que les dejaría a un paso de la Final Four, apoyados en el factor Palacion. Esta temporada, el Real Madrid solamente ha perdido un partido como local en toda la Euroliga. Fue ante el Panathinaikos el 13 de noviembre de 2025. Desde entonces nadie ha logrado doblegarle en su casa.
Sin Tavares a por el segundo
El Real Madrid busca poner el 2-0 en su casillero que le dejaría muy cerca de la Final Four de Atenas 2026. No estará Edy Tavares, que se retiró lesionado en el primer encuentro y sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.
¡Buenas tardes! Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido de los playoffs de la Euroliga (20:45 horas). Los blancos parten con ventaja después de haber ganado el primer partido por 86-82. Dominaron con claridad durante todo el choque, pero los israelíes se acercaron en los últimos minutos, pero el conjunto de Sergio Scariolo resistió y se apuntó el primer punto de la eliminatoria. Ahora buscan lograr el 2-0 que les dejaría a un paso de la Final Four de Atenas 2026.
La mala noticia del primer envite entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv fue la lesión de Edy Tavares. El pívot caboverdiano sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le deja en seria duda para poder llegar a final de temporada con el cuadro madridista. Una baja bastante sensible para el líder de la Liga Endesa de cara a esta eliminatoria, y un hipotético pase a la Final Four de la Euroliga.
No obstante, el Real Madrid intentará repetir triunfo para hacer valer el factor cancha y visitar al conjunto israelí con 2-0 a su favor. Con Facundo Campazzo y Mario Hezonja como líderes, el equipo de Sergio Scariolo intentará regalar otro triunfo a un desangelado Palacio, ya que solamente podrán entrar los abonados, como en el primer encuentro. Aunque el Hapoel no se lo pondrá nada fácil.
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Tiempo muerto
Primer tiempo muerto del partido. El Madrid frena levemente el gran comienzo de Hapoel (11-16). Una canasta de Campazzo deja el partido en tres puntos (13-16).