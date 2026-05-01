Real Madrid – Hapoel Tel Aviv, en directo: dónde ver gratis el partido de baloncesto de los playoffs de la Euroliga hoy en vivo

¡Buenas tardes! Real Madrid y Hapoel Tel Aviv se enfrentan en el Movistar Arena en el segundo partido de los playoffs de la Euroliga (20:45 horas). Los blancos parten con ventaja después de haber ganado el primer partido por 86-82. Dominaron con claridad durante todo el choque, pero los israelíes se acercaron en los últimos minutos, pero el conjunto de Sergio Scariolo resistió y se apuntó el primer punto de la eliminatoria. Ahora buscan lograr el 2-0 que les dejaría a un paso de la Final Four de Atenas 2026.

La mala noticia del primer envite entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv fue la lesión de Edy Tavares. El pívot caboverdiano sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le deja en seria duda para poder llegar a final de temporada con el cuadro madridista. Una baja bastante sensible para el líder de la Liga Endesa de cara a esta eliminatoria, y un hipotético pase a la Final Four de la Euroliga.

No obstante, el Real Madrid intentará repetir triunfo para hacer valer el factor cancha y visitar al conjunto israelí con 2-0 a su favor. Con Facundo Campazzo y Mario Hezonja como líderes, el equipo de Sergio Scariolo intentará regalar otro triunfo a un desangelado Palacio, ya que solamente podrán entrar los abonados, como en el primer encuentro. Aunque el Hapoel no se lo pondrá nada fácil.