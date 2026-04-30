Cuándo es el Real Madrid de baloncesto - Hapoel Tel Aviv: a qué hora es y canal de TV para ver en directo gratis los playoffs de la Euroliga.

El Real Madrid de baloncesto afronta un partido muy importante, pero no decisivo. Los de Chamartín se enfrentan al Hapoel Tel Aviv en el segundo encuentro de los playoffs de la Euroliga con la clara intención de sumar un nuevo triunfo para acercarse a la Final Four de la máxima competición continental tras haber ganado el primero de la manga. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo este choque de los madridistas.

Cuándo es el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv: horario del partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto vuelve a recibir al Hapoel Tel Aviv en la capital de España para jugar el encuentro que corresponde al segundo partido de los playoffs de la Euroliga. El cuadro entrenado por Sergio Scariolo ganó el primer choque por 86-82, por lo que suman el primer punto a esta manga de cuartos de final que se decidirá al mejor de cinco duelos. El objetivo es claro, cerrar su pase a la Final Four lo antes posible, por lo que para ello también están obligados a ganar en el Movistar Arena por segunda vez consecutiva.

La organización de la máxima competición continental ha programado este emocionante Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv correspondiente al segundo partido de los playoffs de la Euroliga para este viernes 1 de mayo. El encuentro que mide a los de Concha Espina y a los israelíes fue fijado en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque para que arranque de forma puntual, ya que las precauciones por la seguridad será bastante amplia.

Cómo ver por TV en directo y gratis el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

Movistar+ es el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en España en exclusiva los diferentes choques que se disputen en la máxima competición continental. Este Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv del segundo partido de los playoffs de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión mediante el canal Movistar+ Deportes, el cual hay que recordar que es de pago. Esto quiere decir que el duelo del Movistar Arena no se podrá ver gratis ni en abierto por la televisión.

Todos aquellos hinchas del conjunto de Concha Espina y los amantes de este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv del segundo partido de los playoffs de la Euroliga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que esta plataforma ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y que así no se pierdan nada de lo que ocurra en el Movistar Arena.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre la actualidad del club de Concha Espina y también todo lo que suceda en la previa de este segundo partido de los playoffs de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv y cuando concluya publicaremos la crónica y compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO todas las reacciones que nos lleguen desde el Movistar Arena.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

Por otro lado, todos los seguidores del conjunto madridista que no puedan ver este viernes por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este segundo partido de los playoffs de la Euroliga van a tener la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Movistar Arena para contar el minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

El Movistar Arena, ubicado en el barrio de Goya y conocido anteriormente como el Wizink Center, es el escenario donde se celebrará este segundo partido de los playoffs de la Euroliga Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv. Una vez más, sólo podrán acceder los abonados del club blanco por temas de seguridad y se espera una gran entrada en este recinto que es capaz de acoger diversos eventos, ya sean deportivos, musicales y de cualquier tipo de espectáculo.

Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga