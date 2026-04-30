Tavares sufre una lesión en el ligamento lateral de la rodilla y llegará justo al final de temporada

El Real Madrid ha comunicado el parte médico de Edy Tavares con las peores noticias que se habían pronosticado. Tras lesionarse este miércoles en el primer partido de cuartos de Euroliga ante el Hapoel, Tavares sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que le deja en seria duda para poder llegar a final de temporada para el conjunto de Sergio Scariolo.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Edy Tavares por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución», según informó el club blanco. A pesar de que, por suerte, no es una rotura del cruzado, Tavares podría estar hasta dos meses de baja. El pívot caboverdiano se lesionó apenas a los tres minutos de empezar el partido contra el equipo israelí. Fue al suelo a tirarse al suelo con el balón en la mano. Sintió una torcedura y eso le impidió seguir tras unos segundos, probándose.

Parte médico de Tavares. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 30, 2026

Se marchó cojeando y ayudado por dos médicos del Real Madrid y se fue directamente a los vestuarios para las primeras exploraciones que ya indicaban que su lesión era seria. Scariolo ya adelantó en rueda de prensa que no iba a estar disponible, como mínimo, para el segundo partido ante el Hapoel este viernes: «Es muy diferente para nosotros jugar con Tavares. Jugaremos el próximo partido probablemente sin él».

Poco después de conocerse el parte médico, Tavares envió un mensaje a la afición madridista: «En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo. ¡Hala Madrid y nada más!», escribió en su perfil de Twitter.

En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo 💪🏾💪🏾. ¡Hala Madrid y nada más! pic.twitter.com/g2jSJoLYDw — Edy Tavares (@waltertavares22) April 30, 2026

El objetivo del Real Madrid es que Tavares vuelva para la Final Four de la Euroliga en Atenas si Scariolo y los suyos logran clasificarse. Todo dependerá de la evolución de la rodilla y de si responde bien al tratamiento. Solo le supera Campazzo como el jugador que más minutos suma en la competición y el tercero en Liga. Una baja muy sensible para el conjunto blanco, que tendrá que sobrevivir sin él en la etapa crucial de la temporada.