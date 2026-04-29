Tavares da el susto: se marcha al vestuario cojeando por una posible lesión de rodilla

Edy Tavares dio el susto en el primer partido del play off de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv. El pívot del equipo blanco se lesionó cuando apenas se había cumplido el tercer minuto del encuentro y se tuvo que marchar cojeando al vestuario apoyándose en dos médicos del club. El caboverdiano podría tener una lesión de rodilla.

La acción se produjo al irse al suelo balón en mano, cuando notó un fuerte dolor por una torcedura. Tavares trató de aguantar sobre la pista del Movistar Arena, pero terminó pidiendo el cambio tras dos jugadas y Sergio Scariolo introdujo en su lugar a Usman Garuba. Acto seguido, el caboverdiano se dirigió al vestuario para ser atendido por los sanitarios.

A la espera de conocer el alcance del contratiempo, cabe recordar que el Real Madrid llegaba a esta decisiva cita con sus 15 jugadores disponibles, un auténtico logro cuando a finales de abril ya se superan los 70 partidos disputados. Sin embargo, la mala suerte se cebó con un Tavares cuyo estado físico es inmejorable a sus 34 años.

El pívot de 2,21 metros no ha dado ningún síntoma de verse superado por las nuevas generaciones. Todo lo contrario, es el principal referente del Real Madrid junto a Facu Campazzo y Mario Hezonja. Para hallar la última lesión de Tavares, hay que remontarse a enero de 2024, cuando sufrió un problema en el ligamento lateral externo del tobillo derecho.

Tavares no vuelve a pista

Tavares no volvió a jugar en toda la primera parte, pero tanto Garuba como Alex Len cumplieron con nota, especialmente el ucraniano, que no había tenido demasiado protagonismo en momentos importantes de partidos cruciales como el de este miércoles.