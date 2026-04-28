Scariolo hace un llamamiento a los abonados del Real Madrid: «Es fundamental que estén todos»

Sergio Scariolo atendió a los medios este miércoles en la previa del primer partido del play off de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv. El rey de Europa buscará dar el primer golpe al equipo de Dimitrios Itoudis este jueves con el apoyo exclusivamente de sus abonados en el Movistar Arena debido a las restricciones del Gobierno por la visita israelí (20:45 horas).

El entrenador del Real Madrid se refirió de motu proprio a dicha situación. «En cuanto al partido de mañana, lo primero también de todo es reiterar el llamamiento a nuestros abonados para que llenen todo lo posible. Que estén todos. Es un momento trascendente esta temporada y es fundamental que, aunque haya alguna incomodidad previa al entrar, estén ahí haciendo notar a los jugadores que, tras una extraordinaria temporada en la trayectoria de los partidos de Euroliga, puedan contribuir a que siga la racha en casa dentro del sufrimiento que habrá y del nivel altísimo del rival», animó.

Antes de comenzar, Scariolo lamentó el fallecimiento de Moncho Monsalve, conocido minutos antes de su comparecencia: «Primero de todo, quiero mandar un gran abrazo a su familia. Un día triste, sinceramente. Me sentía muy unido a él. Gran madridista, cuatro temporadas, nueve títulos, tres Copas de Europa… Grandísimo en nuestro baloncesto en los últimos 50 años, como mínimo. Un grandísimo apasionado del juego, ha estado con nosotros siempre en todas las concentraciones de la selección, me llamaba, me daba la lata. Un recuerdo dulce y amargo en el día de hoy».

Sobre su estricto plan de rotaciones, el italiano comentó que sabía que tendría un «coste, sobre todo en los meses iniciales». «Va tomando forma, identidad y efectivamente llegamos bien. No quiere decir que lleguemos bien para eliminar los obstáculos, sino para sentir que podemos superarlos. No tenemos ninguna razón para confiarnos. No pasa a menudo tener que jugar contra un equipo con un presupuesto superior al tuyo cuando estás en el Real Madrid. Es una curiosidad que también te hace entender el nivel del adversario. A partir de ahí, ninguna confianza en el mal sentido de la palabra, pero mucha en la posibilidad de que podemos jugar muy bien a baloncesto en equipo como hemos hecho durante los últimos cuatro o cinco meses», aseguró.

Scariolo jalea al madridismo

Scariolo fue preguntado directamente por si hubiera preferido enfrentarse a otro equipo en este play off dadas las circunstancias del rival. «Soy muy pragmático. Pienso en el partido, en el rival. No tiene sentido mirar hacia atrás. Esta Euroliga ha dado un upgrade (subidón) importante a nivel de número de equipos de alto nivel, rooster (plantilla), inversión, con la dificultad añadida de la extensión, de los 38 partidos. Es decir, ha sido una temporada regular que da sus veredictos limitados a los meses de competición y no hay mucho margen. Es cierto que muchas posiciones se han resuelto por una victoria o dos, pero los ocho que llegan son grandísimos equipos», respondió.

«Estamos metidos en la eliminatoria, pero esas consideraciones ahora mismo no vienen a cuenta», dijo, en referencia a los cambios que llevaría a cabo para la inestabilidad competitiva que supone la presencia de Maccabi y Hapoel, ambos de Tel Aviv. «Es un grandísimo éxito», contestó al ser cuestionado por si estar en la Final Four es una obligación para el Real Madrid.

«No fallar en los básicos siempre ayuda, pero estamos ante un equipo al que si defiendes normal, con el talento anotador que tienen y la capacidad de jugar uno contra uno y pick and roll, posiblemente no tienes posibilidad de ganar. Tienes que tener una defensa sobresaliente por esas acciones en las que son extremadamente buenos. No sólo por ser buenos per se, sino por tener muchos jugadores buenos», explicó.

«Puedes concentrar tu fuerza defensiva en un lugar o emparejamiento y luego hay tres más que pueden ser letales. Así que, la clave es ser capaces de no descubrir demasiada manta para cubrir las fortalezas que tienen desde el perímetro», añadió en su análisis del Hapoel, sexto clasificado en la tabla de la Euroliga al término de las 38 jornadas y al que el Real Madrid ha vencido en ambos encuentros hasta ahora.

«La Final Four sería un grandísimo éxito»

Precisamente sobre esa segunda victoria, Scariolo advirtió de que al Hapoel «le faltaba un poquito, algo de energía, fuerza…». «En principio, es muy difícil esperar sorpresas porque un equipo, al llegar abril o mayo, no cambia. Sí que tendrán planes alternativos que sacarán a lo largo de la eliminatoria, indudablemente. Ahí nos encontramos bien, pero estamos hablando de un rival tácticamente muy rico, con gran entrenador y jugadores con un nivel de experiencia tremendo», alabó.

Preguntado nuevamente por la situación de la Euroliga y la reunión de este martes entre el organismo, la FIBA y la NBA, Scariolo no quiso entrar demasiado a valorar: «El augurio de todo el mundo es que se pueda llegar a un entendimiento, que armonicen las fuerzas y mejorar todo lo que es mejorable del baloncesto a nivel de clubes».