El Real Madrid cuaja un gran test antes de la Euroliga asaltando el Roig Arena

El Real Madrid se impuso al Valencia Basket por 82-96 e incrementó su ventaja al frente de la Liga ACB. Los chicos de Sergio Scariolo ya disponen de cuatro victorias de ventaja sobre los taronja, segundos en la clasificación, y se encuentran a un paso de asegurar el primer puesto de la competición nacional en la temporada regular. Con ganar dos de los seis partidos que restan conseguirían ser los primeros cabeza de serie.

En un Roig Arena siempre complicado y caliente, los blancos hicieron un partido muy sólido que se decantó de su lado en un tercer cuarto explosivo donde anotaron 30 puntos. El equipo tuvo en el tridente compuesto por Tavares (18 puntos), Hezonja (17) y Lyles (16) a sus mejores exponentes ofensivos en el triunfo.

El Valencia Basket tuvo problemas en el tiro de larga distancia y también en el juego de sus estrellas. Especialmente llamativa fue la poca participación de Jean Montero, quien en apenas 18 minutos firmó 16 puntos y nueve asistencias para 30 de valoración, el tope de los locales. Quizá el técnico Pedro Martínez pensó más en el doble duelo contra Panathinaikos previsto para la próxima semana en este escenario y con motivo de los cuartos de final de la Euroliga.

El caso es que el Real Madrid estará también inmerso en esa ronda y jugará también en sesión doble contra el Hapoel de Tel Aviv tras un test que le sirve para coger mucha confianza y moral y ya de paso amarrar la primera plaza de ACB. Los 31 puntos de valoración de Tavares y los 29 de Hezonja demuestran que los blancos llegan en el mejor momento de forma posible a la fase donde se juegan los títulos más importantes de la temporada.

Los cuartos de final de la Euroliga serán la piedra de toque para el primer año de proyecto de Scariolo. La eliminación del Barça de la contienda por el título europeo no hace más que convertirlos en una amenaza para una ACB que ahora el Madrid podrá dejar aparcada un tiempo para centrarse en la máxima competición europea.