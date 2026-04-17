El Real Madrid de Scariolo saca nota en la temporada regular de la Euroliga: «Es excelente»

El Real Madrid cerró con victoria en casa ante Estrella Roja una fase regular de la Euroliga que Sergio Scariolo definió como «excelente» tras la disputa de las 38 jornadas. El conjunto blanco terminará en segunda o tercera posición de la tabla, a la espera del resultado de la visita de Valencia Basket al Dubai en la noche de este viernes. El objetivo era asegurar el factor campo en los playoff, lo que ya se ha logrado independientemente de la posición final y el rival en la ronda previa a la Final Four de Atenas.

La primera temporada de la segunda etapa de Sergio Scariolo al frente del Real Madrid está siendo solvente en lo que se refiere a Liga Endesa y Euroliga. El equipo blanco aventaja a Valencia Basket en cuatro triunfos en el campeonato doméstico, donde firma un balance de 24 victorias y dos derrotas. También se ha logrado el objetivo en Euroliga, pese a que peligró por la irregularidad del equipo a domicilio. Los de Scariolo han adolecido de punch con los títulos en juego, perdiendo las finales de Supercopa y Copa del Rey. Con la liga regular de la competición europea ya concluida, el técnico italiano ha destacado el papel de los suyos: «Hemos jugado una gran temporada regular. En esta Euroliga, con esta participación, estar entre los tres primeros es un excelente resultado».

El ex seleccionador español ha recapitulado lo que ha supuesto esta fase regular de la Euroliga con 20 equipos y 38 jornadas, la más exigente en cuanto a calendario desde el cambio de formato. «Es una meta parcial, pero ahora es momento de hacer un pequeño balance: 38 partidos son muchísimos y tenemos que estar orgullosos y contentos. No sólo del gran resultado, sino de cómo el equipo ha crecido, de cómo juega, de la cohesión entre los jugadores, de la actitud, del sacrificio cuando toca pasar un balón o defender… Estamos contentos, difícilmente podíamos haber logrado un resultado mejor», ha señalado.

💬 @sergioscariolo: “Hemos hecho una gran liga regular”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 16, 2026

Ahora, el Real Madrid espera su rival, ya sea el sexto clasificado -si Valencia vence a Dubai- o el séptimo en caso de que los del Roig Arena caigan ante el equipo debutante en la Euroliga. El rival a evitar es un Panathinaikos que podría cruzarse con el equipo blanco desde el play-in como séptimo clasificado o si asalta la sexta posición que ocupa en estos momentos el Zalgiris, otro de los posibles contendientes de los merengues. Para Scariolo, es momento de «respirar» y llegar en plena forma a un playoff en el que «toque quien toque será un grandísimo rival».

Scariolo y las derrotas fuera de casa

Si algo ha definido la temporada regular del Real Madrid en esta edición de la Euroliga, ha sido la disparidad entre los resultados en el Palacio y los cosechados a domicilio. El equipo de la capital española ha firmado un excelente balance de 18 victorias y sólo una derrota ante los suyos, el mejor registro de la competición. Sin embargo, sus números fuera de casa -seis triunfos en 19 partidos- están en la zona baja de la Euroliga. Scariolo ha sido claro al respecto: «Si jugáramos fuera de casa como en casa, nos quitarían de la competición».

El técnico del Real Madrid ha restado importancia a los números a domicilio de los suyos. Las 13 derrotas lejos de la calle Goya se han compensado en lo clasificatorio con los números en casa para sellar el factor cancha en la última jornada. «Hay que tener muy poco sentido de la realidad para pensar que un equipo va a ganar fuera tanto como en casa», ha continuado un Sergio Scariolo que ha señalado que varias de estas derrotas se han debido a la «mala suerte» en los minutos finales. «Si el global es una grandísima temporada regular como esta, no es tan determinante si los ganas en casa o fuera», ha concluido el técnico merengue.