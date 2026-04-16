El Real Madrid desarma al Estrella Roja y será cabeza de serie en los play off de la Euroliga

El Real Madrid no falló y ganó de paliza al Estrella Roja este jueves en el último partido de la fase regular de la Euroliga, una victoria con la que se asegura el factor cancha en los play off (103-82). Los de Sergio Scariolo fueron de menos a más y acabaron ofreciendo un recital ofensivo con seis jugadores en dobles dígitos de valoración. Los blancos firman un histórico e inédito récord de un equipo como local desde el cambio al formato todos contra todos en 2015: ¡18 triunfos y sólo una derrota!

El Real Madrid cumplió con su parte y será cabeza de serie en los play off. Aún no conoce su rival, ya que dependerá de lo que haga Valencia Basket este viernes contra el Dubai Basketball: si gana, se quedará tercero y se medirá al sexto, que ahora mismo es el Zalgiris Kaunas (pero también aspiran a librarse del play in Panathinaikos y Mónaco), y si pierde, subirá a la segunda posición y se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre el séptimo y octavo clasificado, por lo cual no sabría su rival hasta la semana que viene.

La cita lo tenía todo. Dos clubes que se jugaban su futuro en esta Euroliga y una imagen para enmarcar. La de Luka Doncic y Novak Djokovic sentados juntos a pie de cancha en el Palacio de los Deportes para apoyar cada uno al equipo de sus amores. Todos quisieron dar buena impresión ante semejante visita y la primera parte estuvo a la altura de los invitados.

Chuma Okeke impulsó la anotación del Real Madrid con ocho puntos y dos triples en un primer cuarto en el que Estrella Roja se desató desde el perímetro (6/8) con Chima Moneke, Jordan Nwora, Tyson Carter, Dobric Ognjen y Jared Butler hasta el 19-25.

Garuba y Feliz, decisivos

La entrada de Andrés Feliz (10 puntos, tres rebotes, dos asistencias y 18 de valoración) y Usman Garuba (10 encestes, cuatro robos y cuatro tapones para 16) le cambió la cara al equipo blanco en defensa y también la de Théo Maledon (12+5+4 y 17), que, pese a arrancar bastante errático, le dio a los de Scariolo una primera ventaja que ya no soltarían hasta el final con su 2+1 al final del primer acto.

El Estrella Roja acusó en el segundo la lesión de Bolomboy, pilar en defensa, y el Real Madrid puso la directa con el quinteto suplente. La vuelta de los titulares, con Facu Campazzo (16 puntos, ocho asistencias y 21 de valoración), Mario Hezonja (19, cuatro rebotes y 15) y Edy Tavares (6+4+1 y 13) más enchufados, se iba al +12 antes del descanso (56-44). Los blancos pecaron de exceso de confianza en el inicio de la segunda parte y Scariolo paraba el partido con un parcial de 0-8 de los serbios, claramente superiores en el rebote, sobre todo el ofensivo, para acercarse (68-61).

El mejor del Estrella Roja estaba siendo un Moneke que se marchó al banquillo dolorido tras salir mal parado de un choque con Butler en un robo de pelota que le pilló por medio. Feliz anotaba su segundo triple para recuperar el +11 y asistía a Sergio Llull en la última jugada para que el capitán nos dejase la que quizá sea la mandarina más espectacular de esta fase regular. Tendrá guardadas muchas más para los play off, aunque esta era de sabor dulce e hizo sonreír a Doncic (77-63).

Paliza del Real Madrid al Estrella Roja

El triplazo hizo a los blancos salir del bloqueo anotador del tercer cuarto y que en los primeros minutos del último dejasen el encuentro sentenciado. Maledon y Trey Lyles con sendos 2+1 pusieron la máxima en +20 (85-65) y el Palacio ya empezaba a celebrar una meritoria clasificación a los play off. La afición terminó cantando «¡somos los reyes de Europa!» tras la que esperan que sea una de las primeras grandes noches que les tiene deparadas su Real Madrid.