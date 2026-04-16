Euroliga:

Visita de lujo en el Palacio: Doncic y Djokovic viven juntos el Real Madrid-Estrella Roja

Ambos deportistas no se quisieron perder el perder el partido del Real Madrid

El Real Madrid se juega los playoffs de la Euroliga ante el Estrella Roja

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El Palacio ha contado con estrellas de lujo para el partido de Euroliga entre el Real Madrid y Estrella Roja. Consciente de la alta tensión y todo lo que hay en juego en la competición, el estadio madridista contó con la presencia estelar de dos leyendas del deporte como Luka Doncic y Novak Djokovic.

Por un lado, la estrella de los Lakers y ex jugador del Real Madrid, aprovechó su recuperación de su lesión en la capital española para apoyar a su ex equipo, mientras que el tenista aprovechó también mientras prepara el Mutua Madrid Open de cara a la próxima semana.

 

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