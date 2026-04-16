Baloncesto
Real Madrid – Estrella Roja, en directo: sigue en vivo online gratis el partido de la Euroliga de baloncesto hoy
Sigue en directo y en vivo online el minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto - Estrella Roja de la Euroliga
El Real Madrid - Estrella Roja es de la última jornada de la fase regular de la Euroliga y se jugará en el Movistar Arena
Los de Sergio Scariolo necesitan ganar para, como mínimo, conservar la tercera plaza en la Euroliga
A qué hora empieza el Real Madrid de baloncesto
La Euroliga fijó el arranque de este partidazo Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja en el horario de las 20:45 horas (horario peninsular).
La Euroliga
Hemos alcanzado la jornada 38 de la Euroliga, que es la última de la fase regular de la competición y estas son las cuentas del Real Madrid, Barcelona y Valencia Basket.
Victoria madridista
Hace unos días el Real Madrid de baloncesto conseguía ganar en Burgos, por lo que llegan en un gran momento de forma a este choque ante el Estrella Roja.
Dónde ver por TV hoy al Real Madrid de baloncesto
Este Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de pago de Vamos. En DIARIO MADRIDISTA te contaremos gratis y en vivo online todo lo que suceda en este encuentro de la Euroliga.
Las cuentas del Real Madrid
Hoy es la última jornada de la Euroliga y el cuadro que dirige Sergio Scariolo se juega su futuro en la competición. Estos son los posibles rivales del Real Madrid de baloncesto.
¡Una hora!
Ya huele a baloncesto del bueno. Ya huele a partidazo. Esta noche acaba la fase regular de la Euroliga y estamos aquí para narrarles el Real Madrid – Estrella Roja de la jornada 38.
El Real Madrid de baloncesto y el Estrella Roja se ven las caras en el Movistar Arena en esta última jornada de la Euroliga donde se decidirán los puestos finales de todos los equipos. Los de Sergio Scariolo tienen asegurada su presencia en los playoffs, pero son conscientes de que con un triunfo hoy delante de sus aficionados conseguirán estar en los primeros puestos de la clasificación, por lo que así tendrán el factor cancha a su favor en el futuro. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Real Madrid – Estrella Roja.
Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja, en directo
Así está la clasificación de la Euroliga
Arranca la última jornada de la Euroliga con el Olympiacos ocupando la primera posición de la clasificación de este torneo del viejo continente. El Valencia Basket es segundo podría acabar en lo más alto si ganan y los griegos pierden. En el caso de que los valencianos caigan deberían andarse con ojo, porque si el Real Madrid de baloncesto se impone al Estrella Roja en el Movistar+ Arena les superarán. Por su parte, el Barcelona comenzará décimo y su intención es lograr un triunfo para poder estar presentes en el play-in y no despedirse antes de lo esperado de la competición europea.
Buscando el factor cancha
El Real Madrid de baloncesto, como hemos dicho, arranca esta última jornada de la Euroliga en la tercera posición de la clasificación y el principal objetivo de los de Sergio Scariolo es ganar para poder asegurarse el factor cancha en la siguiente ronda. Los madridistas, con una victoria acabarían terceros o segundos si el Valencia Basket cae derrotado. En el caso de que los de Concha Espina pierdan frente al Estrella Roja dependerán de otros partidos para saber cuántos puestos podrían bajar en la tabla y así tener opciones de no llevarse el factor cancha.
Partidazo en la capital de España
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja que corresponde a la jornada 38 de la Euroliga. Esta es la última fecha de la máxima competición continental de este deporte y estamos ansiosos por saber cómo queda finalmente una clasificación que se presenta muy apretada. Sin duda, el espectáculo está asegurado en el Movistar Arena y los de Sergio Scariolo intentarán asegurarse el factor cancha para los playoffs.
Un cuarto de hora
Falta un poquito más de 15 minutos para que comience el Real Madrid de baloncesto – Estrella Roja y el Movistar Arena ya está prácticamente listo para acoger lo que será un auténtico partidazo.