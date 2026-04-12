El Real Madrid no falla en Burgos antes de jugarse su posición final en la Euroliga

El Real Madrid sigue a lo suyo en la Liga Endesa, que es ganar prácticamente todo. En esta ocasión, los blancos se han llevado el triunfo en Burgos, ante un San Pablo Burgos que inquietó a los blancos hasta el descanso. Los de Scariolo se llevaron el triunfo por 78-94, dando un paso más hacia confirmar su primera posición en Liga de cara a los playoffs, en los que gracias a este triunfo confirman su presencia, y justo antes de enfrentarse en la última jornada de la Euroliga al Estrella Roja, con el objetivo de finalizar en segunda posición en la máxima competición.

El técnico italiano aprovechó el duelo para dar descanso a Feliz, Deck y Tavares. Y sin los tres jugadores, el Real Madrid dio una respuesta de lo más clara. Los blancos dominan con mano de hierro la clasificación y, ante los castellanoleoneses, firmaron un nuevo triunfo en el que los hombres más destacados del conjunto madridista fueron Hezonja (con 20 puntos), Procida (con 15) y Len, que firmó un doble doble (10-10 en puntos y rebotes).