Dos árbitros que ‘robaron’ al Real Madrid en Atenas ya le dejaron sin Final Four ante Olympiacos en 2025

En el Real Madrid sigue doliendo la derrota del pasado domingo en la final de la Euroliga contra el Olympiacos y no se olvida ni mucho menos la actuación de los árbitros. Duele porque el tremendo esfuerzo del equipo blanco terminó siendo insuficiente para levantar la Duodécima en Atenas. En el club existe la certeza de que con un arbitraje imparcial, especialmente en el último cuarto con un fehaciente cambio de criterio en los contactos, los de Sergio Scariolo habrían estado realmente cerca del título.

De hecho, lo estuvieron, vaya si lo estuvieron. Pese a las cuatro acciones más flagrantes, señaladas a favor del Olympiacos (el fuera de banda para los griegos con toque tanto de Gaby Deck como de Thomas Walkup, las faltas de Facu Campazzo y Andrés Feliz en dos robos limpios de balón y los pasos de Mario Hezonja), todas en el último minuto y medio, el Real Madrid se sobrepuso y tuvo el triple del dominicano para empatar a 88 con 13 segundos por jugarse.

Una auténtica pena que tiene nombre y apellidos. Un trío arbitral sometido completamente a la atmósfera del OAKA Arena con miles y miles de fieles del Olympiacos y cuyo currículum puede ayudar a explicar por qué pasó lo que pasó en Atenas. Sobre todo con dos de ellos. Sreten Radovic y Olegs Latisevs (57 y 45 años), dos de los más veteranos de la Euroliga, no sólo condicionaron la final en contra del Real Madrid, sino que ya le perjudicaron la pasada temporada.

Además, en otro momento trascendental. Hablamos del play off en el que un Real Madrid que venía de jugarse la vida en el play in consiguió meterse y disputarse el pase a la Final Four. Los blancos fueron arrollados por el Olympiacos en el primer partido de la serie, pero en el segundo mostraron su cara más competitiva y merecieron ganar en El Pireo.

La historia se repite

Sin embargo, y al igual que este año en Atenas, el serbio y el letón decantaron la balanza a favor del conjunto local con una serie de decisiones discutidas hasta por el más neutro. Los medios españoles no dudaron en hacerse eco y destacar el escándalo arbitral que se produjo en El Pireo y que redujo infinitamente las posibilidades del Real Madrid de pasar a la Final Four.

Los blancos se marcharon de Grecia con un 2-0 en contra y, pese a ganar el tercer encuentro en casa, cayeron en el cuarto y se quedaron fuera de la pelea por el título en Abu Dabi. En aquella ocasión, la disparidad de criterios entró en juego desde la primera parte, en la que, además de señalar 21 tiros libres a favor de Olympiacos (más de uno por minuto), Radovic y Latisevs descolocaron a los blancos sacando técnicas injustas a Campazzo y a su entonces entrenador, Chus Mateo.

Los árbitros dejan al Real Madrid sin Euroliga

Un año y un mes después, la historia se volvía a repetir. No en el mismo escenario, pero sí en el que más quería Olympiacos, que se coronó 13 años después en una final de Euroliga completamente manchada por el arbitraje. El Real Madrid no ha presentado ninguna queja oficial ni parece que vaya a hacerlo, pero no es ajeno a las cientos de críticas que ha sufrido la competición y las escasas felicitaciones recibidas por el campeón. Si no, vean las reacciones al mensaje de enhorabuena del propio organismo en sus redes sociales… y no sólo por parte de madridistas y españoles enfurruñados.