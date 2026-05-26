José Mourinho, aunque sea en la sombra, ya comienza a ejercer como entrenador del Real Madrid. El técnico portugués, que ya ha mantenido alguna conversación de planificación con la Dirección de Fútbol del club blanco, tiene muy claras sus prioridades tanto en las demarcaciones como en los nombres que deberían ocuparlas. La lista final de fichajes hay que consensuarla con el club pero hay un nombre en el que todos coinciden: Alessandro Bastoni, tal y como adelanto Eduardo Inda. «Es el elegido por Mourinho», apuntó.

El Real Madrid necesita incorporar este verano a dos centrales para reforzar su defensa. La salida de Alaba, la situación de Rüdiger (33 años), que aún no ha renovado, las dudas sobre el transferible Asencio y la baja de larga duración de Militao, que no volverá a jugar antes de enero, dejan al equipo blanco sólo con Huijsen como central con sitio asegurado en la plantilla.

Por eso Mourinho y el club coinciden en la necesidad de fichar a un central top mundial «cueste lo que cueste». El elegido por el entrenador portugués es Alessandro Bastoni (Casalmaggiore, 1999), central internacional italiano que milita en el Inter de Milán. El futbolista, que quiere salir este verano de Italia y su club lo sabe, ya ha hablado con Mou para saber cómo sería su encaje en el nuevo Real Madrid y Bastoni quedó convencido y encantado tras la conversación.

Prioridad Bastoni

Al Real Madrid le gusta Bastoni, a Mourinho le gusta Bastoni y a Bastoni le gustan Mourinho y el Real Madrid, pero el problema reside en el Inter. El club nerazzurro no está dispuesto salir a uno de los mejores centrales del mundo a precio de ganga por mucho que el jugador esté deseando abandonar el calcio. El precio de salida que fija el Inter es de 75 millones, una cifra que está al alcance apenas de media docena de clubes europeos.

Bastoni era también la primera opción de Deco para reforzar la defensa del Barcelona, pero el club azulgrana se ha hecho a un lado en la operación al conocer el precio de salida fijado por el Inter. El Real Madrid tiene claro que si pretende fichar a un central top mundial tendrá que pagarlo, pero confía en fichar a Bastoni por debajo de la cifra marcada por el Inter.

La intención de José Mourinho es que el Real Madrid tenga cerrado el fichaje de Bastoni antes de que el equipo comience la pretemporada para que pueda trabajar con sus compañeros desde el primer día. Para ello, el club blanco dispondría de un mes, una vez finalizadas las elecciones, para cerrar con el Inter el traspaso del central italiano.

José Mourinho sabe que el Real Madrid tiene talento de sobra arriba con la BMV y la aportación de jugadores como Endrick, Brahim, Güler o Nico Paz, pero que la plantilla flojea sobre todo en la zona de creación del centro del campo y en la defensa. Curiosamente, si Mou se sale con la suya y el club blanco ficha a Bastoni antes de comenzar la pretemporada podría iniciar su trabajo con sus cuatro defensas titulares, ya que ninguno irá al Mundial: Trent, Huijsen, Bastoni y Carreras.