Todo un país volcado con su estrella: el bonito homenaje de los niños de un colegio turco a Arda Güler

Conmovedor gesto de los menores hacia su ídolo

Arda Güler no pasa por su mejor momento. Después de otra temporada sin títulos en el Real Madrid y una desafortunada lesión que le está impidiendo jugar los últimos partidos de Liga y que le exige apurar en exceso para llegar al Mundial, el turco se ha llevado una pequeña gran alegría que le ha emocionado.

El turco ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que cientos de niños de un colegio en su país se vuelcan con él en un bonito homenaje. Ataviados con una camiseta, algunas con el ‘8’ y otras con el ’10’, dorsales que ha utilizado en la selección de Turquía y su nombre, los menores brindaron un especial reconocimiento a Arda Güler, que ha encontrado en esta genial iniciativa una vía para subir el ánimo.

«No puedo encontrar las palabras para describir este amor y lo que me hace sentir. En cada paso que doy, hay rastros de tu amor. Muchas gracias», fue el mensaje que publicó Güler.