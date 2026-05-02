Carvajal sufre una fisura en el pie y tratará de llegar a la última jornada de Liga

El Real Madrid ha confirmado que Dani Carvajal sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Por lo tanto, el capitán estará unas dos semanas apartado de los terrenos de juego. Se va a perder el Clásico, pero, si no hay contratiempos, estará listo para la última jornada de Liga contra el Athletic en el Bernabéu. Hay que recordar que acaba contrato el 30 de junio y, salvo sorpresa, no renovará.

Carvajal está teniendo una temporada muy complicada en la que nunca ha llegado a estar a buen nivel físico. Ni con Xabi Alonso, primero, ni con Arbeloa, después, han terminado de ver bien al capitán, que no ha podido tener una temporada como esperaba. Se quedará sin Mundial y, salvo sorpresa, no renovará.