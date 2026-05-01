Mbappé y Courtois trabajan para estar en el Clásico y Carvajal da el susto

Mbappé y Courtois siguen trabajando para poder llegar a disputar el Clásico contra el Barcelona el próximo 10 de mayo en el Camp Nou. Ambos jugadores no estarán disponibles ante el Espanyol pero su meta es poder estar ante los de Flick la semana que viene. Siguen sus trabajos de recuperación según lo previsto. Carvajal no se entrenó por un fuerte golpe en su pie derecho, pero se espera que vuelva con el grupo en la previa de mañana sábado.

Los jugadores del Real Madrid se entrenaron este viernes por la mañana en Valdebebas y la sesión comenzó ejercitándose en el gimnasio por espacio de media hora. Posteriormente, ya sobre el césped, llevaron a cabo rondos. Después, completaron ejercicios de posesión con finalización en porterías, trabajo táctico y tareas de velocidad con balón. El entrenamiento concluyó con diversos partidos en un campo de dimensiones reducidas.

Dani Carvajal no estuvo con el grupo sobre el césped y trabjó en el interior de las instalaciones. El capitán madridista tiene un fuerte golpe en su pie derecho y esa es la razón de ausencia este viernes. Se espera que mañana sábado esté junto al grupo para preparar el partido ante el Espanyol.

Por otro lado, las bajas en el Real Madrid para la visita al Espanyol de este domingo siguen siendo las de Arda Güler, Courtois, Mbappé, Militão y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación. Todos siguen sus procesos de recuperación.

En el caso de Mbappé y Courtois, la meta de ambos es poder estar en el Clásico para enfrentarse al Barcelona. Un partido sin duda importante en el que el equipo culé podría salir campeón de Liga si gana primero a Osasuna y luego a los blancos. Las piezas del belga y del francés son fundamentales para intentar evitar eso y poder ganar al eterno rival en su casa aplazando ese alirón.