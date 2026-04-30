Endrick se sincera como nunca sobre su peor etapa en el Real Madrid: «Tenía miedo y lloré muchas veces»

Endrick vive su mejor momento desde que aterrizó en Europa. Consagrado como una revolución en Lyon, donde se ha convertido en la estrella de su equipo, el delantero agota sus últimas semanas para convencer tanto al Real Madrid para su vuelta como a Carlo Ancelotti para que le incluya en su lista definitiva para ir al Mundial con Brasil. Dos claros objetivos en los que ha estado trabajando en los últimos meses, pero sin antes haber pasado por varios problemas que le afectaron psicológicamente.

Empezó la temporada en Madrid, empezando su segundo año sin oportunidades cuando Carletto aún estaba en el banquillo del Santiago Bernabéu. Sin embargo, con Xabi Alonso no iba a correr otro destino. Se marchó cedido en invierno al Lyon, donde comenzó su resurrección: 18 partidos, siete goles y siete asistencias. Números y partidos que le devolvieron la ilusión por brillar en Europa.

Recibió la llamada de Brasil para jugar ante Croacia a finales de marzo. Un premio que valoró Endrick: «Fue una noche de muchas dudas. Sabía que podría haber sido mi última oportunidad. Recé mucho porque también sabía que podía ser un punto de inflexión para mí. Jugué bien y fue uno de mis mejores partidos. Logré quitarme de la cabeza pensamientos negativos. Me quité esa urgencia, la presión de lucirme, de que pudiera ser mi última oportunidad. Eso me quitó mucho peso de encima porque sabía que tenía que jugar bien si quería que Brasil se clasificara al Mundial», confesó sobre un partido en el que provocó un penalti y dio una asistencia.

Un proceso de madurez que costó mucho a Endrick desde un principio: «Cuando empecé, no me llevaba muy bien con las redes sociales. Tampoco con las críticas. Salía al campo y me iba directo a Twitter para ver qué decía la gente de mí. Quería agrandar mi ego, y eso no es bueno. Gracias a Dios, esa etapa ya pasó. Cuando termina el partido, mantengo la calma y me concentro en recuperarme. Ya no me interesan las críticas», dijo en una entrevista en The Guardian.

La lesión que afectó a Endrick

Otro de los puntos que analizó fue la lesión que sufrió en el muslo. Una baja que le truncó los planes para convencer a Xabi, con el que jugó apenas tres veces en seis meses con el Real Madrid después de pasar varios meses fuera entre médicos: «Perdí mucho tiempo lesionado. Estuve alejado de muchos partidos, entrenamientos y trabajo. No pude competir y cuando te lesiones lo pierdes todo, especialmente la oportunidad de luchar por un puesto. Son cosas que a uno se le escapan y están fuera de su control», admitió.

«Tenía mucho miedo. Lloré varias veces, pero eso es algo que uno hace en privado. No sabía cómo afrontar mi lesión. No sabe uno si puede recaer, mantener el nivel, si vas a volver peor. Eso afecta mucho y te asusta de cara al futuro. Si hubiera tenido otra lesión, habría tenido que pasar por todo el proceso otra vez. Sabía que cuando volviera, tendría que dar lo mejor de mí». Uno de los que más le ayudó en aquel proceso fue Jude Bellingham: «Fue muy importante para mí. No hablaba muy bien inglés, pero hablaba conmigo. Estaba a mi lado y me daba consejos. Su amistad fue importante. Es un jugador increíble y, como persona, también».

Por último, Endrick lanzó un último deseo: «Quiero jugar el Mundial. Necesito estar ahí. Ese es mi primer pensamiento, pero primero tengo que hacer bien mi trabajo en el Lyon. Quiero ayudar a mi país, a Brasil», concluyó.