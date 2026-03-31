Endrick se gana a Ancelotti: «Va a ser el futuro de Brasil sin duda»

Irse al Olympique de Lyon ha supuesto un giro de 180 grados en la carrera de Endrick. El delantero salió cedido ante la falta de minutos en el Real Madrid y desde el primer momento ha dejado constancia en Francia de las cualidades que le llevaron a fichar por el conjunto blanco nada más cumplir los 18 años. Esos buenos números que suma desde que emprendiera un nuevo rumbo a finales de diciembre le han devuelto a la selección de Brasil y le han llevado a ganarse a Carlo Ancelotti.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Endrick ha vuelto con la canarinha y, además, la lesión de gravedad de Rodrygo le deja como uno de los principales candidatos a estar este verano en la cita mundialista. Hay otro factor clave para ello: su adaptación a la posición en la que viene jugando en Lyon. Ancelotti, que ya le conocía de la pasada campaña en el Real Madrid, aunque tampoco le dio excesivas oportunidades, ya se ha deshecho en elogios hacia él, asegurando que es «el futuro» de la pentacampeona.

El ex entrenador del conjunto blanco y actual seleccionador de la verdeamarela conoce de sobra al joven delantero, al que ha llamado a filas en la lista previa al campeonato que se celebrará entre junio y julio. Al ser preguntado sobre su posible inclusión entre los 26 futbolistas que representarán a Brasil en el Mundial 2026, Ancelotti ha sido claro y no descarta para nada sus opciones, que sin Rodrygo aumentan considerablemente.

«Le conocía como delantero centro y, ahora, juega más a un lado. Lo hace bien también ahí, en una posición que requiere mayor trabajo defensivo. Para la edad que tiene y su estructura, lo está haciendo y lo puede hacer. Estamos mirando su evolución y, como muchos otros, va a ser el futuro de la selección, sin duda alguna», ha indicado el italiano sobre Endrick.

Ancelotti se rinde a los números de Endrick

De esta manera, Ancelotti se rinde ante un futbolista con el que contó en muy pocas ocasiones en el Real Madrid el pasado curso, ante la presencia de Mbappé, Vinicius y el propio Rodrygo en el ataque. Sin embargo, ahora, como seleccionador de Brasil, no ha dudado en aprovechar el gran pico de forma por el que pasa el ariete para llamarle a filas.

No es titular con la canarinha, pero sí un recurso a tener muy en cuenta. Con Raphinha en un costado y Vinicius en el otro, tiene muy complicado tener minutos importantes. Sin embargo, en una lista de 26 futbolistas, parece muy difícil que Endrick se quede fuera, después del gran momento en el que se encuentra.

Y es que el delantero ha recuperado la sonrisa en Lyon. Tenía claro que no podía seguir en el Real Madrid hasta final de temporada, al ser un futbolista residual en los planes de Xabi Alonso. Por ello, hizo las maletas en diciembre, con el objetivo de tener minutos que le permitieran recuperar esa progresión que le llevó a ser una de las mayores promesas del fútbol mundial cuando jugaba en el Palmeiras.

Su objetivo no era otro que tener los minutos que no tenía en el Real Madrid y, si llegaba el premio del Mundial, bien; aunque no era una prioridad. Ahora, después de seis goles y cinco asistencias en 14 partidos con el conjunto francés, ha convencido a Ancelotti y se presenta como una de las variantes del seleccionador de cara al campeonato en el que Brasil buscará, 24 años después, proclamarse campeón por sexta vez en su historia.