Se desactiva la alarma con Vinicius: vuelve a los entrenamientos con Brasil y apunta a titular

Desactivadas las alarmas con Vinicius en Brasil. El jugador del Real Madrid no participó en el entrenamiento del sábado junto al resto de sus compañeros y realizó trabajos en el gimnasio, pero este domingo ha vuelto al césped y Carlo Ancelotti ha probado con él como parte del equipo que formará de inicio contra Croacia. En Orlando, donde se encuentra concentrada la canarinha de cara al último de los partidos que disputará en esta ventana internacional, el delantero ha trabajado con normalidad, despejando las dudas sobre su estado físico.

Después de medirse a Francia en un amistoso en Boston el pasado jueves, el futbolista del conjunto blanco presentaba molestias en uno de sus muslos, pero las pruebas que se le realizaron no revelaron ningún tipo de lesión. Pese a ello, el sábado se quedó en el gimnasio, por lo que no se ejercitó sobre el césped con el resto de sus compañeros. Se encendían entonces las alarmas y se ponía en duda su presencia en el último amistoso de Brasil en este parón internacional.

Un parón que ya contaba con un contratiempo para Carlo Ancelotti. En el partido contra los galos, Raphinha había terminado lesionado en el bíceps femoral y regresaba a Barcelona para comenzar a tratarse de unos problemas que le mantendrán cinco semanas de baja. Contra Croacia, en otro de los partidos de preparación para el Mundial 2026, el culé no estará, como tampoco lo hará Wesley, que también se lesionó contra los franceses.

Con Vinicius había dudas, después de las molestias que presentaba tras el partido en el que Brasil acabó sucumbiendo contra la Francia de Mbappé. La vigente subcampeona del mundo se imponía por 2-1 en un partido en el que jugaron la segunda parte con uno menos por la expulsión de Upamecano y donde Vini perdonó el empate en una de las últimas jugadas del partido.

Vinicius vuelve a la normalidad

Sin embargo, este domingo se despejaba la incógnita. El del Real Madrid era uno más en el entrenamiento y, lejos de trabajar a un ritmo distinto al resto, Vinicius aparecía como teórico titular de Ancelotti contra Croacia. El partido se celebrará en la madrugada del miércoles en Orlando y, si todo va bien, Vinicius se reencontrará con Luka Modric.

Lo haría como titular después de que Ancelotti haya ensayado con él en la banda izquierda. El italiano ha probado el que sería su equipo titular contra el cuadro ajedrezado y Vinicius volvería a la banda izquierda en ausencia de Raphinha. Quien no aparece de momento en los planes del seleccionador brasileño de inicio es Endrick, que tendría que esperar su oportunidad desde el banquillo, tras recuperar en estos meses la confianza y el gol en las filas del Olympique de Lyon, donde se encuentra cedido.