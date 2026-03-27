Vinicius un capitán renovado: «Está en su mejor momento desde que llegó»

Vinicius Junior vive su mejor momento desde que es jugador. No lo dice OKDIARIO, lo aseguran desde el vestuario del Real Madrid. El brasileño está en un momento de enorme plenitud. La llegada de Álvaro Arbeloa y la marcha de Xabi Alonso, ambas cosas suman y mucho y no se deben separar, han permitido que el delantero vuelva a ser ese jugador diferencial que deslumbró a todos no hace tanto, convirtiéndose en el mejor jugador del planeta, aunque alguien decidiera no darle el Balón de Oro. Tampoco lo necesitaba. El mundo del fútbol sabe que fue el mejor.

El estado de plenitud de Vinicius es dentro y fuera del terreno de juego. «Es su mejor momento desde que está en el Real Madrid», aseguran. «Se siente fuerte y por primera vez nota que el vestuario le siente fuerte y realmente centrado en crecer y mirar hacia adelante. Esto a él le llega y le da fuerza», añaden los que le rodean en el día a día, que celebran que vuelva por sus fueros.

Al mismo tiempo, este estado de plenitud también se ve reflejado en su relación con el Real Madrid. Si durante algunos momentos su relación con la entidad fue muy tensa, especialmente tras el episodio que protagonizó en el Clásico jugado en el estadio Santiago Bernabéu, donde se equivocó en sus formas, ahora mismo las aguas han vuelto a su cauce y la renovación se da por segura a falta de hacerla oficial.

Esta situación tranquiliza notablemente al Real Madrid, que tenía muy claro que debía cerrar la renovación antes de que comenzara el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, ya que una gran actuación del brasileño, unida a que entra en su último año de contrato, complicaría notablemente las negociaciones.

Hay que recordar que Vinicius acaba contrato el 30 de junio de 2027 y el Real Madrid tenía claro que debía evitar que se pudiese ir gratis. El club no le pagará la prima de fichaje, pero sí está dispuesto a convertirle en el jugador con mayor salario de la plantilla, aunque Mbappé, tras haber llegado libre, ganaría más temporada tras temporada. No obstante, todo está cerca de cerrarse.

Arbeloa, hombre clave

Arbeloa es un hombre de club y sabe perfectamente que Vinicius es un activo muy importante de la entidad madridista. Por ello, desde el primer día decidió que le iba a dar todo el cariño que no recibió en la etapa anterior con Xabi y le iba a proteger ante todo y ante todos. Se acabaron las reflexiones como «el público es soberano» tras una pitada del Bernabéu hacia el atacante, para pasar a dejar claro que es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y que lo será durante mucho tiempo.

Arbeloa decidió cambiar radicalmente el discurso con Vinicius y este lo ha agradecido. También se acabaron las sustituciones en cada encuentro, algo que sucedía con Xabi Alonso y que nunca se terminó de entender en la cúpula del Real Madrid. Todo esto está consiguiendo que Vini, poco a poco, vuelva a sonreír y, sobre todo, a ser un jugador diferencial.