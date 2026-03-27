Alerta roja en Barcelona: Raphinha se rompe y abandona la concentración de Brasil

Malas noticias llegan desde el otro lado del Atlántico para el Barcelona. El temido Virus FIFA ha atacado a la piedra angular del equipo azulgrana. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió este viernes por la tarde un comunicado para confirmar la lesión muscular del jugador y su desconvocatoria para el duelo contra Croacia.

Raphinha pidió el cambio al descanso del amistoso ante Francia tras notar molestias en la parte posterior del muslo derecho y las pruebas médicas a las que se ha sometido hoy han confirmado una lesión que le tendrá alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego. Por lo que se pierde el tramo importante de la Liga y los cuartos de Champions contra el Atlético.

«Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo», dijo Ancelotti antes de añadir que estaban pendientes de pruebas médicas que determinasen el alcance de la lesión. Una vez realizadas y, tras conocerse que estará aproximadamente un mes de baja, la preocupación ha crecido en el Barcelona.

El comunicado de Brasil es claro. «Los futbolistas Raphinha y Wesley han sido descartados por el seleccionador Carlo Ancelotti. Ambos sintieron molestias en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Francia. Este viernes, los futbolistas se sometieron a pruebas de imagen que confirmaron lesiones musculares. Los jugadores han recibido el alta para seguir con el tratamiento. No se convocará a otros futbolistas para sustituirlos», reza.

El muslo de la pierna derecha vuelve a dar dolor de cabeza para Raphinha. Es la misma zona que le obligó a parar durante tres encuentros tras lesionarse en la primera mitad del último encuentro contra el Elche en Liga. Esto le hizo perderse el duelo contra el Albacete en Copa del Rey, Mallorca en Liga y la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, en un duelo en el que al conjunto culé se le fue la eliminatoria tras caer goleado.

El historial clínico de Raphinha no invita al optimismo ante el tourmalet que se le viene al Barcelona durante este mes de abril, donde visitará al Atlético en Ligay acto seguido jugará ante el cuadro rojiblanco la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. El duelo de ida se disputará el 8 de abril en el Camp Nou y la vuelta el 14 del mismo mes en el Metropolitano. Y, a falta de diagnóstico oficial del club azulgrana, será baja en ambos partidos.