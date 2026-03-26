El suplente de Lamine Yamal raja por no tener más protagonismo: «Pienso que merezco jugar más»

Es de sobra conocido que a Lamine Yamal no le gusta que le sustituyan. Pues bien, su suplente, el sueco Roony Bardghji, acaba de echar más leña a las ascusas pidiendo más minutos de juego a Hansi Flick. El jugador de 20 años siente que no está teniendo el protagonismo que merece como extremo diestro del Barcelona.

«Hasta este momento he tenido poco tiempo de juego. Tengo paciencia pero, sinceramente, pienso que merecía jugar más», comentó el jugador durante una concentración con la selección sueca en Sverige Televisión. Bardghji se encuentra bastante frustrado porque piensa que están taponando su progresión futbolística.

«Cien por cien no estoy contento, pero esto es el fútbol. Respeto al máximo a los que están en la plantilla desde hace tiempo, son mis compañeros de equipo. Sé lo que puedo hacer. Tengo mucha confianza en mí mismo», aseveró el futbolista valorado en 15 millones y que fue incorporado por el Barcelona durante el pasado verano.

Roony tocó la gloria esta temporada en la Supercopa de España cuando en la semifinal ante el Athletic consiguió un gol y dos asistencias. «Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça. Cuando gané mi primer trofeo fue fantástico (esa Supercopa), fue una gran sensación», puntualizó.

A lo largo de la temporada, el suplente de Lamine Yamal ha dispuesto de 615 minutos de juego distribuidos en 22 partidos. El jugador ha tenido protagonismo en competiciones secundarias como la Copa del Rey o la Supercopa de España, pero no ha conseguido la continuidad entre los titulares pese a las múltiples lesiones que han asolado a la delantera azulgrana.

Ahora llegada la parte final de la temporada, Bardghji hace reflexión de las oportunidades y deja un mensaje claro al Barcelona. Si el protagonismo y los minutos siguen del lado de Lamine Yamal, como es lógico, buscará un club donde obtenga los minutos que cree que merece.